Ученые назвали опасное для мозга количество алкоголя

Британские исследователи провели исследование, к которому привлекли 25 тысяч респондентов. Они определили, какое количество алкоголя опасно для мозга. Специалисты пришли к довольно неутешительным выводам.

Оказалось, что к более низкой плотности серого вещества в мозге приводит даже «умеренное» употребление алкоголя. По словам ведущего автора исследования Ани Топивалы, «порога для спиртных напитков нет». Любой алкоголь отражается на работе головного мозга. При этом, чем больше человек употребляет, тем хуже функционирует его главный орган.

В ходе проведения исследования было установлено, что алкогольные напитки могут уменьшить объем серого вещества до 0,8%. Этот показатель не зависит от поведенческой, а также индивидуальной информации испытуемых. Он в четыре раза выше, чем влияние индекса массы тела или курения. Кроме этого, спиртные напитки негативно влияют на целостность белого вещества и волокон, поддерживающих нейроны, которые составляют серое вещество.

Ученые говорят о том, что тип алкогольного напитка совершенно не влияет на риски для полноценного функционирования мозга. Поэтому, нельзя сказать, что вино полезнее, чем пиво или крепкое спиртное.

Источник: www.mk.ru