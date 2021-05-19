Учёные назвали 4 преимущества регулярных объятий для здоровья

Учёные, представляющие Ливерпульский университет (Англия), назвали 4 преимущества для здоровья регулярных объятий. Это: хороший сон, стрессоустойчивость, укрепление иммунитета и повышение благополучия.

Зарубежные исследователи объяснили, что объятья помогают бороться с инфекциями и даже укрепляют иммунитет. Если высокий уровень стресса подавляет способность противостоять вирусам, то нежные прикосновения полезны для здоровья и благополучия. В ходе очередного исследования с участием четырехсот добровольцев учёные доказали, что объятия в постели могут защитить от простуды. Было выявлено, что «обнимающие» реже заболевали ОРЗ, но даже если это и происходило, то симптомы были менее серьёзными.

Эксперты заявляют, что прикосновения способны препятствовать бессоннице за счёт снижения концентрации гормона кортизола, отвечающего за сон и бодрствование, однако при стрессовых ситуациях он увеличивается и мешает полноценному отдыху. Также нежные объятия регулируют эмоции. Научно доказано, что дети, окружённые теплотой и заботливым контактом, более стрессоустойчивы и менее беспокойны, чем их сверстники, лишённые родительских объятий.

Медики назвали прикосновения своеобразным клеем, соединяющим физическое и эмоциональное благополучие. К примеру, когда мама гладит своего ребёнка по голове, то увеличивается уровень окситоцина у обоих, а вместе с тем улучшаются настроение и состояние здоровья.

Источник: ufatime.ru