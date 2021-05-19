 

“Безумнейший хейт” и график работы. В Офисе президента объяснили уход Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского

19.05.2021, 15:00, Новости дня
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Он называл несколько причин ее увольнения.

“Первая – это крайне жесткий ритм работы с президентом Владимиром Зеленским. Владимир Александрович очень быстр в реакции. Он работает 24/7 без перерывов. И все время хочет по-перфекционистски получать качественную работу. В таком режиме очень малое количество людей может работать постоянно”, –  сказал Подоляк.

Второй причиной он назвал “безумнейший хейт, в который попадала Юля”.

“Ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило. Она профессионал, она точно понимает суть работы, быстро выполняет задания, эффективно коммуницирует с людьми в теневом формате. Но она попала под феерическую атаку и ботов, и ломов, и политически ангажированных субъектов, и каких-то ревнивых журналистов. Естественно, это сильно демотивирует”, – заявил советник главы ОПУ.

Он считает, что Мендель дожна выйти на другой уровень.

“Она уже должна была бы отойти от функционала пресс-секретаря и перейти в функционал, скажем так, человека, который имеет позицию по многим важным вопросам и высказывать ее от своего имени”, – подчеркнул Подоляк.

30 апреля ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. По данным “Страны”, она пишет заявление уже третий раз (два прошлых раза его не подписали).

В тот же день Подоляк подтвердил информацию об уходе Мендель. Он заявил, что Мендель будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

Контекст:

Мендель родилась в 1986 году в Геническе Херсонской области. В 2008 году окончила Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2012 году защитила кандидатскую диссертацию.

Работала журналистом на телеканалах ICTV, “Еспресо”, “112 Украина”, “Интер”, сотрудничала с иностранными СМИ – The New York Times, Politico, Vice News, CNBC. Была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка в Украине.

В июне 2019 года стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

В 2021 году в рейтинге 100 самых успешных женщин Украины, составленном журналом НВ, Мендель заняла 13-е место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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