В Офисе президента рассказали, что Зеленский стремится быть “вестником добрых новостей”

На замечание журналиста о том, что создается впечатление, что Зеленский хочет быть вестником только хороших новостей, Подоляк сказал: “У него европейская или американская концепция президентства. Он считает, что президент должен быть именно вестником добрых новостей. Дать сигнал: ребята, страна меняется, страна развивается. Он хочет, чтобы на улицах находились люди с улыбками, а не били друг другу физиономии”.

По словам Подоляка, Зеленский жестко реагирует на негативные новости, происшествия и всегда разбирается в причинах.

“Президент очень коммуникационен с точки зрения потребления информации, он сам пользователь всего. Он сам бывает в социальных сетях, читает… Президент в курсе всего и может задать неожиданный вопрос. Но он как раз не сторонник, скажем так, популистских подходов. Какая-то трагедия – он сразу вызывает функционального человека, должностное лицо и начинает спрашивать, почему произошло, вмешайтесь”, – подчеркнул советник главы ОПУ.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем, и продолжает получать роялти от деятельности студии.

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