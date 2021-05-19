 

В Офисе президента рассказали, что Зеленский стремится быть “вестником добрых новостей”

19.05.2021, 15:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На замечание журналиста о том, что создается впечатление, что Зеленский хочет быть вестником только хороших новостей, Подоляк сказал: “У него  европейская или американская  концепция президентства. Он считает, что президент должен быть  именно вестником добрых новостей. Дать сигнал: ребята, страна меняется, страна развивается. Он хочет, чтобы  на улицах находились люди с улыбками, а не били друг  другу физиономии”.

По словам Подоляка, Зеленский жестко реагирует на негативные новости, происшествия и всегда разбирается в причинах.

“Президент очень коммуникационен с точки зрения потребления информации, он сам пользователь всего. Он сам бывает в социальных сетях, читает… Президент в курсе всего и может задать неожиданный вопрос. Но он как раз не сторонник, скажем так, популистских подходов. Какая-то трагедия – он сразу вызывает функционального человека, должностное лицо и начинает спрашивать, почему произошло, вмешайтесь”, – подчеркнул советник главы ОПУ.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем, и продолжает получать роялти от деятельности студии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / В Кремле отреагировали на позицию Киева по возвращению россиян в СЦКК

25.08 / Ураган «Лаура» пройдет во вторник через Мексиканский залив

02.09 / Политика: На какие уступки Москве согласится Лукашенко

23.02 / Штайнмайер достроит «Северный поток – 2» в благодарность Москве за объединение Германии

12.02 / Боррель: Украине предстоит пережить важный энергетический переход

29.09 / В МЧС оценили ситуацию с паводком в Хабаровском крае

28.06 / На обогатительной фабрике в Норильске произошла утечка отходов

27.06 / Киберпреступник Сергей Медведев дал признательные показания

12.09 / Рада может изменить пункт постановления о местных выборах, который вызвал шумные спекуляции – член украинской делегации в ТКГ

01.03 / Под брендом Honor выйдет смартфон Magic с гибким экраном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика