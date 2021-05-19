Пропавший экс-судья Чаус выпустил новое видео – обещает компромат на своих похитителей

В нем Чаус заявил, что намерен вернуться в Украину и вместе с адвокатами ответить на все вопросы. Он также пообещал, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей для передачи правоохранителям.

“Люди, причастные к моему похищению в 2016 году, боятся моего возвращения. Они сделают все, чтобы я замолчал. А, зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь… Я принял решение передать моим друзьям свои рукописные записи и собранные мной за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшего опубликования. Подлинность и аутентичность материалов подтверждаю” – говорится в видеообращении.

Автор обращения попросил правоохранительные органы Украины отнестись к этим материалам со всей ответственностью, несмотря на указанные в них должности, статусы и фамилии.

Адвокат Чауса Александр Вишневый в комментарии “Украинской правде” заявил, что не верит в добровольность этих заявлений и подлинность материалов, о которых идет речь.

“Он 1,5 месяца в изоляции от семьи и адвокатов. Если эти материалы подготовили за это время, то не исключено, что их формировали под психологическим давлением”, – сказал он.

Адвокат подтвердил, что рукописные записи Чауса, с помощью которых он готовился защищать себя в Украине, существуют, но, по его словам, они находятся по месту его постоянного проживания в Молдове.

“Похитили его, фактически, без вещей, в одной одежде и после похищения никаких вещей или документов ему никто не передавал. Поэтому эти заявления весьма сомнительны”, – сказал Вишневый. Он считает, что судья стал “заложником чужих разборок”.

Издание отмечает, что при сохранении видеофайла видно, что оно названо “Гран привет”. Защитник Чауса не исключает, что это может быть обращением к бывшему депутату от “Блока Петра Порошенко” Александру Грановскому.

16 мая в созданном в тот же день Telegram-канале “ChausUA Николай Чаус” было опубликовано видео, на котором, предположительно, экс-судья впервые после похищения вышел на связь. Герой видео, представившийся Чаусом, сказал, что “жив-здоров”, а также заявил, что его действительно похищали, “но не сейчас, а в 2016 году”. Светлана Чаус узнала супруга на видео, но отметила, что его “мимика и выражение лица” изменились.

Адвокат Чауса Юлиан Балан считает, что видео было записано под давлением. “Очень трудно сказать, настоящее ли оно, но у него очень грустные глаза. Со мной на связь он не выходил”, – сообщил он.

Адвокат Вишневый нашел ряд несоответствий в видео и выразил опасение, “как бы это не превратилось в многосерийный блокбастер”.

Журналисты отметили также, что видеофайл был назван “Привет Петр Алексеевич!”, а папка, с которой загрузили ролик в мессенджер, называется “гусь”.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. 11 ноября 2016 года судья Чаус был объявлен в международный розыск. В Украине ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

1 марта 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Тогдашний антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля 2017 года заявил, что Чаус будет находиться под стражей до завершения процедуры экстрадиции. 24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сказал, что в Молдове Чаус находится под домашним арестом в арендованной им квартире.

4 октября 2017 года Чауса отстранили от должности судьи.

3 марта 2021 года молдавские СМИ сообщили, что Молдова окончательно отказала в политическом убежище Чаусу. Украина 15 марта подала запрос на экстрадицию судьи. Однако его адвокат заверил 3 апреля, что Верховный суд Молдовы еще не рассмотрел ходатайство о политическом убежище и решение по нему ожидалось в конце апреля. И.о. министра внутренних дел Молдовы Павел Войку тоже сказал, что дело находится на рассмотрении Верховного суда.

Чауса похитили в центре Кишинева днем 3 апреля. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

Украинские правоохранители заявили, что ничего не знают о похищении.

8 апреля издания “Слідство.Інфо” и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В расследовании журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска “Могилев-Подольский – Атаки” в день похищения Чауса.

5 мая на сайте RISE Moldova вышла еще одна часть расследования, в которой говорится, что двое из вероятных похитителей арендовали автомобиль, оснащенный системой GPS, по которой можно отследить маршрут.

В Главном управлении разведки Минобороны отрицают причастность к инциденту. “Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа”, – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.

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