Боевики и терроризм — ливийцы живут в условиях гражданской войны

С начала ливийского конфликта прошли уже многие годы, но страна до сих пор живёт в условиях, схожих с гражданской войной, пишет SRF. Боевики продолжают терроризировать некоторые регионы. И даже если их удаётся вытеснить, у них остаются союзники среди местного населения. Тем же, кто пытается рассказать об их преступлениях, угрожают смертью, рассказывает швейцарский телеканал.

А теперь о Ливии, в которой переходное правительство вот уже 100 дней пытается организовать общенациональные выборы и изменить ситуацию в стране, которая уже многие годы походит на гражданскую войну. Пока что царит пускай и хрупкое, но перемирие. И удалось узнать, как последние годы и месяцы страдало гражданское население, например, в Тархуне, в 70 километрах к юго-востоку от столицы Триполи. Боевики годами терроризировали местное население. Морин Месье, коллега с западношвейцарского телеканала RTS смогла посетить этот маленький город.

Изображение с Мохсеном аль-Кани всё ещё украшает эту стену. Аль-Кани и его братья создали здесь террористический режим. У них на службе были тысячи боевиков. Исса — жертва этого шестилетнего террора. В 2019 году всё поменялось. При поддержке Турции братьев Аль-Кани и его боевиков удалось вытеснить. Это место показывает масштабы их террора: центр пыток боевиков.

ИССА, житель Тархуны: Здесь они запирали всех, кто им сопротивлялся. Они убивали их, а потом приводили новых жертв.

Лидеры боевиков уничтожали целые семьи, людей, которые им сопротивлялись.

ИССА: Я потерял восемь родственников, среди которых были женщины и дети.

После освобождения Тархуны близкие погибших ищут тела. Боевики закопали своих жертв в общих могилах. На данный момент удалось найти останки 170 человек: мужчин, женщин и детей. Ахмед всё ещё ищет своего 18-летнего сына.

АХМЕД, житель Тархуны: По ночам я сплю только 2—3 часа. Я отомщу за своего сына, потому что здесь справедливости не добиться.

Исса смотрит на это иначе. Он составил список жертв, которых ещё не удалось найти. И он надеется, что однажды сможет выступить в суде в качестве свидетеля против боевиков. Лидеры боевиков и их банды сбежали на восток Ливии, но у них в Тархуне всё ещё есть союзники. Иссе угрожают, четыре раза он смог сбежать от нападавших.

ИССА: Они хотят заставить меня молчать любой ценой. Они не хотят, чтобы я рассказывал журналистам о преступлениях и показывал могилы. Каждый раз, когда я выхожу из дома, я жду, что меня убьют. Я даже не могу описать, как себя чувствую на данный момент.

Люди в Тархуне возлагают все свои надежды на Международный уголовный суд. Он начал расследование инцидентов в Тархуне. Лидеры боевиков из семьи Аль-Кани находятся под защитой полевого командира Хафтара с востока страны, и к суду их вряд ли удастся привлечь в скором времени.

Дата выхода в эфир 17 мая 2021 года.