Больше не «безопасное от коронавируса прибежище» — ВЭФ отменил встречу в Сингапуре

Какое-то время назад Сингапур считался «безопасным от коронавируса прибежищем» и готовился принимать на своей территории ежегодную сессию ВЭФ, которую из-за пандемии решили не проводить в Давосе. Однако, как пишет Insider, на фоне роста числа заражений в Сингапуре и неопределённости с темпами вакцинации и новыми штаммами встречу в этом году решили отменить.



Reuters

Из опасений перед коронавирусом Всемирный экономический форум (ВЭФ) отменил встречу, которая должна была пройти в августе в Сингапуре, пишет Insider.

Как отмечает издание, с 1971 года ежегодная встреча ВЭФ проходила на горнолыжном курорте в швейцарском Давосе, но на этот раз её перенесли в Азию. В этом году с 17 по 20 августа в Сингапуре должны были собраться тысячи ведущих бизнес-руководителей и политических лидеров мира. Но теперь у них не будет такой возможности.

«К сожалению, трагические обстоятельства, которые сейчас разворачиваются в разных странах, неясные перспективы относительно возможности разъездов, разнящиеся темпы вакцинации и неопределённость касательно новых штаммов в своём сочетании лишают нас возможности провести в запланированных масштабах встречу между лидерами в сфере бизнеса, правительствами и гражданскими активистами со всего мира», — отметил ВЭФ в своём заявлении в понедельник 17 мая.

Организация заявила, что следующая встреча состоится в первой половине 2022 года. Конкретные даты и локация будут определены этим летом. По словам руководителя ВЭФ Клауса Шваба, решение об отмене встречи в этом году было «сложным» — «в особенности в условиях большой заинтересованности партнёров собраться не только в виртуальном формате, но и лично, и внести свой вклад в формирование более жизнеспособного, инклюзивного и устойчивого мира». «Но в конечном счёте мы в первую очередь заботимся о здоровье и безопасности всех участников», — подчеркнул глава ВЭФ.

Insider напоминает, что изначально встречу в Давосе перенесли в Сингапур из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Европе. Однако с ростом числа заражений и в Сингапуре мероприятие всё-таки решили не проводить. Некогда представлявшийся «безопасным от ковида прибежищем», Сингапур вновь ввёл жёсткие ограничения для того, чтобы взять под контроль распространение опасного «индийского» штамма B1617.

В своём комментарии для Insider сингапурское Министерство торговли и промышленности отметило, что «полностью осознаёт опасности, которые представляет текущая глобальная пандемия, особенно для столь масштабной встречи с большим числом международных участников».