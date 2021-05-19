 

Больше не «безопасное от коронавируса прибежище» — ВЭФ отменил встречу в Сингапуре

19.05.2021, 14:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Какое-то время назад Сингапур считался «безопасным от коронавируса прибежищем» и готовился принимать на своей территории ежегодную сессию ВЭФ, которую из-за пандемии решили не проводить в Давосе. Однако, как пишет Insider, на фоне роста числа заражений в Сингапуре и неопределённости с темпами вакцинации и новыми штаммами встречу в этом году решили отменить.


Reuters

Из опасений перед коронавирусом Всемирный экономический форум (ВЭФ) отменил встречу, которая должна была пройти в августе в Сингапуре, пишет Insider.

Как отмечает издание, с 1971 года ежегодная встреча ВЭФ проходила на горнолыжном курорте в швейцарском Давосе, но на этот раз её перенесли в Азию. В этом году с 17 по 20 августа в Сингапуре должны были собраться тысячи ведущих бизнес-руководителей и политических лидеров мира. Но теперь у них не будет такой возможности.

«К сожалению, трагические обстоятельства, которые сейчас разворачиваются в разных странах, неясные перспективы относительно возможности разъездов, разнящиеся темпы вакцинации и неопределённость касательно новых штаммов в своём сочетании лишают нас возможности провести в запланированных масштабах встречу между лидерами в сфере бизнеса, правительствами и гражданскими активистами со всего мира», — отметил ВЭФ в своём заявлении в понедельник 17 мая.

Организация заявила, что следующая встреча состоится в первой половине 2022 года. Конкретные даты и локация будут определены этим летом. По словам руководителя ВЭФ Клауса Шваба, решение об отмене встречи в этом году было «сложным» — «в особенности в условиях большой заинтересованности партнёров собраться не только в виртуальном формате, но и лично, и внести свой вклад в формирование более жизнеспособного, инклюзивного и устойчивого мира». «Но в конечном счёте мы в первую очередь заботимся о здоровье и безопасности всех участников», — подчеркнул глава ВЭФ.

Insider напоминает, что изначально встречу в Давосе перенесли в Сингапур из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Европе. Однако с ростом числа заражений и в Сингапуре мероприятие всё-таки решили не проводить. Некогда представлявшийся «безопасным от ковида прибежищем», Сингапур  вновь ввёл жёсткие ограничения для того, чтобы взять под контроль распространение опасного «индийского» штамма B1617.

В своём комментарии для Insider сингапурское Министерство торговли и промышленности отметило, что «полностью осознаёт опасности, которые представляет текущая глобальная пандемия, особенно для столь масштабной встречи с большим числом международных участников». 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.02 / Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову

24.07 / В Госдуме отреагировали на указание героев «Звездных войн» в отметке о национальности

04.10 / Пожары в Луганской области. В ГСЧС заявили, что огонь в одном очаге из семи потушен

03.05 / В Украину возвращаются ночные заморозки – Укргидрометцентр

04.03 / Власти Кипра отказались вмешиваться в ситуацию с песней про дьявола на Евровидении

13.05 / Genesis представил свой первый универсал G70 Shooting Brake

03.07 / Le Figaro – «любовь живёт три года» — премьер Франции ушёл в отставку, Макрону придётся формировать новое правительство

18.02 / Украина достроит дамбу, чтобы исключить попадание воды в оккупированный Крым – представитель президента в Крыму

07.12 / Белоруссия указала на развитие ударных возможностей НАТО в Европе

03.08 / Переговоры Microsoft и TikTok продолжились в Белом доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика