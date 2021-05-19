 

Под чужой личиной — у Пентагона нашлась «секретная армия» в 60 тысяч человек

19.05.2021, 14:48, Новости дня
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Пентагон располагает секретной армией численностью 60 тыс. человек, которая действует под чужими именами как на реальном, так и на виртуальном поле боя, передаёт WION со ссылкой на расследование журнала Newsweek. Как отмечает канал, в состав этой армии входят как военные, так и гражданские лица, которые осуществляют сверхсекретные операции по всему миру. При этом армия специализируется на передовых методах шпионажа, которые позволяют США отрицать причастность к каким-либо инцидентам.

К следующим новостям. У Пентагона теперь есть секретная армия численностью 60 тысяч человек, которые выполняют задания под чужими именами как в «поле», так и в интернет-пространстве. Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на собственное расследование. Если верить этому сообщению, эти солдаты, гражданские лица и подрядчики работают, выдавая себя за других людей и осуществляя сверхсекретные операции как внутри США, так и за их пределами в интересах американского правительства.

По данным Newsweek, эта секретная армия в десять раз превосходит по численности подразделения ЦРУ, занимающиеся тайной деятельностью. В рядах этой армии присутствуют агенты АНБ, эксперты по кибербезопасности и силы спецназа. При этом услуги ей оказывают около 130 частных фирм. Кроме того, в её деятельности ей помогают около десятка правительственных агентств,  работа которых тщательно маскируется. По данным расследования, на содержание этой армии ежегодно уходит 900 миллионов долларов США.

Специализация этой армии — передовые методы шпионажа, а также программа по снижению демаскирующих признаков. Представитель Министерства обороны сообщил Newsweek, что снижение демаскирующих признаков — это не официально принятый термин, а фраза, описывающая меры по прикрытию операций. Подобные методы, по сути, дают США возможность отрицать причастность к деликатным операциям в случае разоблачения агентов.

Агенты обладают высоким уровнем профессионализма и применяют в своей работе передовые технические средства. В статье Newsweek говорится, что агенты умеют создавать и отливать новые формы, с помощью которых они меняют свой возраст, пол и вес. По информации журнала, не менее 30 тысяч американских военнослужащих, которые занимаются снижением демаскирующих признаков, действовали в горячих точках по всему миру от Пакистана до Западной Африки. Кроме того, агенты действовали и в Северной Корее и Иране. Между тем, потенциал по проведению тайных полевых операций становится приоритетной сферой деятельности американских сил.

Дата выхода в эфир 18 мая 2021 года.



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