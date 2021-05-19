Скандалы: Морские волки-миллиардеры

За три месяца 2021 года суперъяхты Вагита Алекперова, Дмитрия Рыболовлева и Олега Тинькова прошли более 10 000 морских миль (18 520 км) каждая

По данным системы AIS BOAT Pro, отслеживающей передвижение более 5600 судов, десять самых активных суперъяхт суммарно преодолели более 104 900 морских миль (более 194 000 км) за первые три месяца года. Первое месте по дальности переходов заняла 85-метровая исследовательская яхта BOLD, переданная владельцу в 2019 году: за три месяца она прошла 12 300 морских миль (почти 22 780 км) от Аравийского моря до берегов Папуа — Новая Гвинея и Австралии.

Чуть меньшее расстояние преодолела Galactica Super Nova Вагита Алекперова F 4 — 11 900 морских миль (почти 22 039 км). Самая большая алюминиевая яхта в мире совладельца «Лукойла» «прогулялась» по Средиземному морю, Атлантическому океану и водам Карибского моря.

15 мая Galactica Super Nova должна завершить свое путешествие переходом из Барселоны в черногорский Тиват, где находится яхтенный комплекс Porto Montenegro, построенный на месте бывшей югославской военно-морской базы.

Пятое место в десятке самых мобильных суперъяхт заняла Anna Дмитрия Рыболовлева F 27, пройдя 10 400 морских миль (почти 19 261 км). Маршрут судна стоимостью $300 млн, принадлежащего российскому владельцу футбольного клуба «Монако», почти совпадает с походом Galactica Super Nova Алекперова: Средиземное море — Карибские острова.

В 2020 году 110-метровая Anna заняла первое место среди самых мобильных суперъяхт мира, пройдя почти 30 000 морских миль (55 560 км). Во время пандемии лодка путешествовала по Средиземному морю, Карибам, прибрежным водам Северной и Южной Америки. 7 мая 2021 года Anna пришвартовалась на греческом острове Скорпиос в Ионическом море.

Созданная для дальних экспедиций 75-метровая яхта ледового класса La Datcha Олега Тинькова F 32 за три первых месяца 2021 года прошла 10 100 морских миль (18 705 км) и заняла седьмое место в списке самых мобильных лодок. Аренда судна, спущенного на воду в июне 2019 года, стоит €740 000 в неделю (плюс 30% от стоимости аренды на непредвиденные расходы) и, как видно, без дела не простаивает. За довольно небольшой срок шестипалубная La Datcha побывала в Индийском океане, Филиппинском, Восточно-Китайском, Японском и Охотском морях.

29 марта яхта Тинькова пришвартовалась в порту Петропавловск-Камчатский. По данным агентства «Камчатка-Информ», яхта пробудет на полуострове несколько месяцев, пассажиры судна посетят юг Камчатки и Чукотки, Командорские и Курильские острова.

Источники: www.boatinternational.com, www.marinetraffic.com

Игорь Попов