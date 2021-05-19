 

Собянин опроверг информацию о застройке “РЖД Арены” жильем

19.05.2021, 14:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Градоначальник поспешил успокоить взволнованных болельщиков. “Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то”, – написал Собянин в своем блоге.

Он напомнил, что город возрождает старые стадионы, строит новые арены и другие спортивные объекты. Стадион футбольного клуба “Локомотив” и его территория должны развиваться, а не сноситься, подчеркнул мэр столицы.

По словам градоначальника, у властей нет планов застраивать территорию вокруг нового вокзала Восточный жильем. Благодаря транспортно-пересадочному узлу транспортная доступность стадиона станет лучше – повысится его популярность, уверен Собянин.

Ранее в СМИ распространилась информация о закрытии “РЖД Арены” и переезде “Локомотива” в “Лужники”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / «Гринпис»: Загрязнения у берегов Камчатки угрожают наследию ЮНЕСКО

24.02 / Мнение: Где в России жить хорошо, «уголовный проступок» и наказание за неосуждение

12.08 / Приготовление курицы по рецепту “kai loom” может вылиться вам в 2 года тюрьмы, предупреждает группа по защите прав животных

20.02 / Мнение: Как люди смотрят картины и что им нравится

08.09 / Соблюдая традиции: Шакира опубликовала фото в купальнике собственного дизайна

07.12 / Ученые: Забыть о боли поможет обратный отсчет

29.07 / Сменившую имидж Порошину сравнили с Монро: Все-таки блонд

12.04 / Простила бывшего мужа: в сети обсуждают танцы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

15.01 / Учёные рассказали, какие продукты помогут быстрее уснуть

05.10 / Диетологи рассказали о «полезных» продуктах, от которых нужно избавиться навсегда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика