 

18 ресторанов, которые сильно перестарались с подачей, заставив людей мечтать о тарелках

19.05.2021, 14:28, Разное
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Когда мы отправляемся в ресторан, то планируем хорошо провести время и вкусно покушать в приятной компании. И, немаловажным здесь является подача блюда. Конечно, мы привыкли, что еду нам приносят в тарелках, которые являются максимально удобным и разумным выбором, но только не для этих ресторанов, которые используют для подачи блюд всё что угодно, кроме посуды.

"Нам принесли французский луковый суп в… луковице"

"Я бы предпочёл рыбу на тарелке"

Это боль

"Мой приятель только что прислал мне фотографию этого ведра, в котором он получил свой десерт"

В одном из японских ресторанов суши подают прямо вам на руку

"Мне подали коктейль в пакете. Да, цвет тоже был соответствующим"

В этом ресторане луковые кольца подают на автомобильной масляной воронке

"Нам принесли спагетти в конусе из теста…"

Ржавый поднос. Аппетитно!

"Я заглянул в один модный итальянский ресторан, и мне подали это"

Салат Цезарь или рождественская ёлка?

"Официант попросил нас убедиться в чистоте наших рук, и вот для чего" 

"Мне бы очень хотелось вернуть свои деньги"

В этом ресторане во всю практикуется безотходное производство

Остаётся только надеяться на то, что людям хотя бы дали ложку

Суп в ракушке…

Оказывается, лучшие тарелки всегда под рукой

"Это обошлось нам в 115 долларов"



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