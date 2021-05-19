Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад

Президент США Джо Байден пошутил, что впервые его избрали в американский сенат 180 лет назад.

«Я стою здесь, потому что примерно 180 лет назад меня впервые избрали в сенат – меня избрали члены профсоюза работников автомобильной промышленности», – сказал президент США, выступая в центре Ford в Дирборне, штат Мичиган, передает РИА «Новости».

Публика встретила шутку сдержанным смехом.

Напомним, ранее Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем-младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о РФ пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.

В связи с этим более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.