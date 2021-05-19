Банду похитителей смартфонов для краж через онлайн-банки задержали в Москве

В Москве пресекли деятельность преступной группы, кравшей смартфоны жителей и похищавших через кабинеты онлайн-банков их деньги, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищении денежных средств граждан дистанционным способом. По данным оперативников, в общественных местах злоумышленники похищали мобильные телефоны жителей Москвы. Получив доступ к личным кабинетам онлайн-банков граждан, сообщники переводили на свои счета денежные средства или совершали покупки», – цитирует Волк РИА «Новости».

Также злоумышленники оформляли на потерпевших кредиты.

Всего в Подмосковье задержали пятерых членов группы, возбуждено 17 уголовных дел по статье о краже, общий материальный ущерб превысил 16 млн рублей. Двух фигурантов арестовали, двух оставили под подпиской о невыезде, еще одного отправили под домашний арест.

«Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны более чем к 100 аналогичным противоправным деяниям», – заключила представитель ведомства.

Ранее в Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве, по версии следствия, они обманным путем завладели пятью квартирами умерших горожан и причинили ущерб городу на 24 млн рублей.