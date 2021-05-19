 

Путин поручил внимательно отнестись к газификации домостроений

19.05.2021, 14:21, Новости дня
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Президент Владимир Путин поручил правительству, Газпрому и регионам внимательно отнестись к газификации домостроений, и сделать подводку газа как можно быстрее.

«По поводу подводки газа к домовладениям. Здесь очень много мелких деталей, я прошу и правительство, и Газпром, и регионы самым внимательным образом к этому отнестись: там и круг людей, которые имеют право на эту услугу, и много технических вопросов. Надо все проработать и сделать это как можно быстрее. Иначе у нас будет так, как бывает иногда, а в народе говорят «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Вот чтоб такого не было», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Ранее гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения.

Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.



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