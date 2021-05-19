Видео выступления Манижи собрало 2 миллиона просмотров меньше чем за сутки: знакомимся с другими финалистами

Вчера в Роттердаме стартовал вокально-музыкальный конкурс “Евровидение”. Нидерланды ждали этого два года – в прошлом году шоу отменили из-за опасности распространения коронавируса. В первом полуфинале приняли участие конкурсанты из 16 стран, в том числе из России. Манижа выступила третьей и, судя по овациям зрителей, покорила европейскую публику. В конце вечера в ходе зрительского онлайн-голосования из в финал были отобраны всего 10 артистов и коллективов, по совпадению, Манижа в список попала тоже третьей (однако список был составлен в случайном порядке, чтобы сохранить интригу и не называть заранее фаворитов конкурса).

Меньше чем за сутки, а точнее, за 15 часов, видео с выступлением Манижи Сангин с песней Russian Woman, опубликованное на официальном YouTube-канале “Евровидения”, набрало 2 миллиона просмотров. Сейчас видео занимает первую строчку в рейтинге трендов российского YouTube. HELLO! собрал выступления всех финалистов “Евровидения”, известных на данный момент. Второй полуфинал пройдет завтра, 20 мая, а финал состоится в субботу, 22 мая.

Манижа Сангин, Россия

Российская певица родом из Таджикистана выиграла национальный отбор, который проходил в прямом эфире на “Первом канале”. В ходе зрительского голосования она обошла Антона Беляева из Therr Maitz и дуэт #2Маши. Группа Little Big добровольно отказалась участвовать в конкурсе, хотя в 2020 году именно она была заявлена как участниц от России.

Самира Эфенди (Efendi), Азербайджан

30-летняя Самира попала на “Евровидение” неслучайно: она пять раз участвовала в национальном отборе и только с последней попытки ей удалось вырвать путевку в Роттердам у своих соотечественников.

Go_A, Украина

Украинская электрофолк-группа существует с 2021 года, а в 2016 году ее песня “Веснянка” шесть недель держалась на первой строчке хит-парада “10 Dance”. Коллектив и его солистка Екатерина Павленко должна была выступить с песней “Соловей” в 2020 году, однако конкурс отменили. В этом году они поехали на конкурс с композицией “Шум”.

Элена Цагрину, Кипр

26-летнюю греческую певицу Элену называют фавориткой конкурса и прочат ей победу. Хотя стройную блондинку уже успели обвинить в двойном плагиате: якобы мотив ее песни повторяет знаменитый хит Леди Гаги Bad Romance, а музыкальное видео покадрово списано с нового клипа шведской певицы Зары Ларссон на песню Love Me Land.

Андреас Хаукеланд (Tix), Норвегия Дестини Чукуньере (Destiny), Мальта The Roop, Литва Эден Алене, Израиль Hooverphonic, Бельгия Туссе, Швеция