До свидания, физрук!

Владивосток прощается с мэром — каким войдет в историю этот политический персонаж?

Во вторник, 18 мая, мэра Владивостока Олега Гуменюка все-таки отправили в отставку. Горожане обсуждали такую перспективу несколько месяцев — молчал лишь тот, кому градоначальник был обязан своим появлением в кресле, а именно: губернатор Олег Кожемяко. В итоге снимали мэра всем миром — помогала пресса и блогеры, согласился и отдельно сделал акцент на необходимости отставки мэра полпред по ДФО Юрий Трутнев. Чем запомнятся два года управления Олега Гуменюка.

Кто его выбрал?

Во Владивостоке с 2014 года прямых выборов мэра нет. Кандидатуру (как правило, уже утвержденную краевыми властями) просто поддерживает большинством голосов Гордума. Так 28 марта 2019 года назначали Олега Гуменюка. На церемонии принятия присяги новый мэр обозначил свою «целевую аудиторию»: «Самую главную поддержку я получил в лице Олега Николаевича (Кожемяко), который поверил в меня и предложил мою кандидатуру на эту должность. Наш город будет действительно прекрасной столицей. При поддержке администрации края изменения уже начались». Стоит отметить, что губернатор Приморья всегда опирается на старые кадры, возит с собой свою команду — добрую половину ключевых постов в правительстве региона занимают специалисты, ранее работавшие с Кожемяко на Сахалине, в Амурской области и даже в Карякии, где он был главой. Таким был и Гуменюк.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Олег Гуменюк родился 3 марта 1967 года во Владивостоке. Окончил Дальрыбвтуз по специальности «Экономика и управление на предприятии». С 1985 по 1987 гг. проходил службу в ВМФ. Занимается авто- и мотоспортом, неоднократно побеждал в соревнованиях. За что получил одно из своих прозвищ — физрук. В 2005 году возглавил комитет по физической культуре и спорту администрации Владивостока, затем был назначен заместителем главы администрации — начальником управления физической культуры и спорта. Гуменюк долго работал в команде Олега Кожемяко. В 2010 году занял пост начальника управления по физической культуре и спорта правительства Амурской области. В 2016-м вернулся во Владивосток и возглавил ГБУ «Хозяйственное управление администрации Приморского края». С 22 декабря 2018 года назначен первым заместителем главы администрации города. После чего стал исполняющим обязанности мэра.

«Бордюр Бордюрыч»

Ремонт дорог во Владивостоке всегда был «слабым звеном». При Гуменюке это почувствовалось особенно остро. Горожане удивлялись, наблюдая очередную перекладку бордюров вместо нормального ремонта проезжей части и тротуаров. Даже в эфире местного телеканала «Вести.Приморье» мэр, не смущаясь, сказал: «Как меня прозвали? Бордюр Бордюрыч? Это название дало мне какой-то шаг сделать, чтобы доказать людям, что мы-то действуем правильно. Просто при ремонте дорог есть ремонт тротуара. И когда идет покрытие дороги, ремонтируется, мы начинаем все в первую очередь с тротуара. Да, здесь подрядчики подвели. И они решили осилить невозможное — они захотели заработать очень много денег».

Непонятно, правда, кто на самом деле хотел заработать много денег — СМИ писали, что фирма, у которой мэрия покупала бордюрный камень, аффилирована, собственно, с семьей мэра. Правда, он требовал от журналистов извинений. А вот у полпреда, который уже в октябре 2019 года чихвостил мэра Владивостока за неэффективное расходование средств федерального и краевого бюджетов на ремонт дорог и за отсутствие обещанных парковок, Олег Гуменюк потребовать извинений не мог. Поэтому виновато молчал.

Ледяной дождь

Если первая зима Гуменюка — 2019–2020 гг. — выдалась относительно спокойной, то конец 2020-го преподнес сюрпризы: ноябрьский ледяной дождь, из-за которого сотни веток и деревьев оказались поломанными, а мосты — перекрытыми, для города стал неожиданностью. И сегодня, полгода спустя после того катаклизма, вывозят ветки с городских улиц.

Последствия ледяного долждя во Владивостоке, ноябрь 2020 года. Фото: РИА Новости

Именно за эти ветки и ужасные дороги губернатор Кожемяко высказал первые претензии Гуменюку в публичном пространстве.

А в конце января 2021 года в городе ударили снегопады. Стоя в пробках, владивостокцы обзывали администрацию «днищем», жаловались на обледенелые дороги и тротуары и пересылали друг другу заговор от сильной метели.

Стройки-недостройки

Вместе с большими деньгами во Владивосток пришли большие обязательства. И далеко не все они были исполнены.

Одну из главных транспортных артерий — Некрасовский путепровод — в прошлом году кое-как починили, но уже сейчас там «поплыли» стыки, нет тротуаров, да и с дорожным полотном не все гладко.

Владивосток, вид на Некрасовский путепровод. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Или вот ремонт стадиона «Авангард» надо было закончить в позапрошлом году (там, кстати, сам мэр участвовал в соревнованиях по мотоспорту). Сроки сдачи затягиваются, стадион к лету не откроется.

В этом же ряду — разрушенная набережная Спортивной гавани, улица Фокина — «местный Арбат» с поехавшей плиткой, падающая штукатурка на исторических зданиях в центре. Из хорошего, правда, — множество скверов и парков, которые построила и отремонтировала городская дирекция общественных пространств. Которая, впрочем, к городу относится лишь номинально — приезжие из Казани специалисты работают весьма обособленно.

В итоге Кожемяко решил избавиться от своего же ставленника. А Трутнев это решение полностью поддержал.

Олег Гуменюк, бывший глава Владивостока, написал 18 мая заявление об отставке по собственному желанию (а на самом деле по желанию Юрия Трутнева и Олега Кожемяко).

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ОЛЕГА ГУМЕНЮКА

«Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока.

Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства. Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы».

Мэр ушел, да здравствует мэр!

О том, что Гуменюка отправят в отставку, в околополитической среде заговорили еще до Нового года, а, по информации источников, окончательное решение было принято еще в феврале — тогда же начался подбор и согласование кандидатов. «Скамейка запасных» на пост мэра Владивостока коротка. Рассматривался, как говорили, мэр Артёма Вячеслав Квон, или вице-премьер правительства Елена Пархоменко, она отвечает за ЖКХ, с которым в городе беда — сотни километров забитых ливневок и аварийных труб. Но выбор пал на другого вице-премьера — Константина Шестакова. Его назначили врио главы 18 мая.

Впрочем, о том, что выбор пал на него, стало известно еще два месяца назад.

— Я каждый день хожу по этим улицам. По этим улицам гуляют мои дети, — обозначил Шестаков свои первые планы на новом посту. — Поэтому я в первую очередь хотел бы сделать акцент на комфортной среде. А это все — благоустроенные парки, набережные. Возможность пешком пройти по центру Владивостока, найти место для хорошего отдыха в спальных районах. Владивосток — город предпринимателей. Развитие предпринимательства станет одним из приоритетов.

Врио главы Владивостока Константин Шестаков. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

СПРАВКА «НОВОЙ»

Константин Владимирович Шестаков. 39 лет. Окончил Дальневосточный государственный университет в 2004 году. Имеет два высших образования по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в турсфере. В мае 2017 года стал руководителем Координационного совета по туризму в Дальневосточном федеральном округе, а также вошел в президиум Координационного совета по туризму при Минкульте РФ. До сегодняшнего дня занимал должность вице-губернатора, курирующего вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества.

Павел Наливайко

политолог, директор КЦ «Эксперт Групп»

— Причина отставки Гуменюка лежит не в хозяйственной и даже не в политической плоскости. Проблема исходит из нынешней модели выборов главы города, которая фактически превратилась в процедуру официального назначения губернатором. Для Гуменюка с самого начала эта позиция была не более чем поручением от Олега Кожемяко встроить город в региональную вертикаль, устранить конфликт с краевой властью. Эта задача была выполнена, для краевых властей управляемость действительно стала проще, однако это не привело к эффективности работы Олега Гуменюка на посту главы города. Всё потому, что сам Гуменюк не был заинтересован в сохранении за собой этого поста, так как никакой ценности он для него не нес.

Собственно говоря, аналогичная проблема была и у предшественника Гуменюка и, на мой взгляд, будет у будущего главы города Шестакова. Именно поэтому нет никаких иллюзий от прихода нового градоначальника. На мой взгляд, для Шестакова это отличный карьерный лифт на федеральный уровень. Для города же — очередные годы раскачки в непонятном направлении.

Ольга Кишаковская

политический обозреватель, член комитета по политтехнологиям РАСО

— Назначение Олега Гуменюка главой Владивостока изначально было неоднозначным, поэтому и его отставка ни у кого не вызывает удивления. Но он был удобен и безопасен. На посту главы Владивостока выполнял политическую роль громоотвода для краевых властей в столице Приморья. Почему отставка произошла именно сейчас? В этом году в Приморье две важные избирательные кампании — в Госдуму и Заксобрание. Владивосток известен своими протестными настроениями. Такое эмоциональное событие, как отставка мэра, которого все ругают, наверное, должно положительно сказаться на электоральном поведении. Правда, тогда отправлять его в отставку надо было в августе, а еще лучше — в сентябре.

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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