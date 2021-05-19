Итак, сегодня в 19.00 в Лектории Либеральной Миссии лекция Тамары Георгиевны Морщаковой «Как работае

Итак, сегодня в 19.00 в Лектории Либеральной Миссии лекция Тамары Георгиевны Морщаковой «Как работает и как не работает конституционная охрана судебной власти?» (в первом комменте — ссылка на трансляцию в ютьюб, ссылка на регистрацию в зуме — в моем первом обявлении об этом).

А через час, в 15.05 — мой час на Эхе: с Сергей Бунтман обсудим текущие события и их исторические контексты и перспективы