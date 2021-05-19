 

Врачи: Через поцелуи может передаваться ряд опасных инфекционных заболеваний

19.05.2021, 14:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При поцелуях через слюну, проникающую в кровоток, может передаваться ряд инфекционных заболеваний. Поэтому врачи предупреждают, что в моменты романтики можно заразиться не только гриппом, но и более серьезными болезнями.
Речь идет о мононуклеозе, герпесе, ВПЧ, цитомегаловирусе, гепатите А и бактерии Helicobacter Рylori. Достаточно редкий случай, когда человек заражается при поцелуе сифилисом. Однако исследователи доказали, что язвы, которые образуются при этой болезни на слизистых оболочках, раздражают лимфатические узлы и разрушают клетки. Одно из заболеваний получило название «болезнь поцелуев». Это инфекция мононуклеоз, которая проявляется из-за герпеса и проникновения вируса в полость рта. Симптомы при этом недуге: повышенная температура тела и ангина.
Одним и самых распространенных заболеваний, которое передается через поцелуи, является герпес. При этом, появиться он может практически у каждого человека. Передается в период острого воспаления, примерно в первые два дня после образования на коже пузырьков. При ослабленном иммунитете при поцелуе может передаться цитомегаловирус, который содержится в слюне и биологических жидкостях.

Многочисленные исследования подтвердили, что люди при длительном поцелуе могут наградить друг друга ВПС (вирус папилломы человека). Это доброкачественное образование, которое возникает на стенках слизистых. Также исследователи рассказали, что через поцелуи можно заразиться гепатитом А. При этом, опасность составляют даже предметы, к которым прикасался больной пациент. На первичной стадии организм больного может сам излечиться от этого недуга. Поцелуй может привести к заражению бактерией Helicobacter Рylori. Это болезнь, которая возникает в слизистой желудка. Если она продолжит активное развитие, то возможны различные заболевания кишечника, а также гастрит.

Источник: www.pravda.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Мнение: Путин в Давосе или ЛАПША ДЛЯ “ДРУЗЕЙ”

19.02 / Российские школьники примут участие в создании флотилии спутников

12.09 / Мнение: почему уральцы такие трусливые?

27.01 / Дочь Бориса Грачевского исполнила предсмертную просьбу отца

23.01 / Актриса Мирослава Карпович показала стройные ноги в белом платье

08.04 / Манекенщик Матвей Лыков стал отцом во второй раз

25.12 / Спутники Урана ученые признали пригодными для существования жизни

01.07 / Поправки с хрустом

21.10 / Врач скорой рассказал об условиях выезда кареты к больному COVID-19

01.10 / «Еще повоюем»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика