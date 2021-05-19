Врачи: Через поцелуи может передаваться ряд опасных инфекционных заболеваний

При поцелуях через слюну, проникающую в кровоток, может передаваться ряд инфекционных заболеваний. Поэтому врачи предупреждают, что в моменты романтики можно заразиться не только гриппом, но и более серьезными болезнями.

Речь идет о мононуклеозе, герпесе, ВПЧ, цитомегаловирусе, гепатите А и бактерии Helicobacter Рylori. Достаточно редкий случай, когда человек заражается при поцелуе сифилисом. Однако исследователи доказали, что язвы, которые образуются при этой болезни на слизистых оболочках, раздражают лимфатические узлы и разрушают клетки. Одно из заболеваний получило название «болезнь поцелуев». Это инфекция мононуклеоз, которая проявляется из-за герпеса и проникновения вируса в полость рта. Симптомы при этом недуге: повышенная температура тела и ангина.

Одним и самых распространенных заболеваний, которое передается через поцелуи, является герпес. При этом, появиться он может практически у каждого человека. Передается в период острого воспаления, примерно в первые два дня после образования на коже пузырьков. При ослабленном иммунитете при поцелуе может передаться цитомегаловирус, который содержится в слюне и биологических жидкостях.

Многочисленные исследования подтвердили, что люди при длительном поцелуе могут наградить друг друга ВПС (вирус папилломы человека). Это доброкачественное образование, которое возникает на стенках слизистых. Также исследователи рассказали, что через поцелуи можно заразиться гепатитом А. При этом, опасность составляют даже предметы, к которым прикасался больной пациент. На первичной стадии организм больного может сам излечиться от этого недуга. Поцелуй может привести к заражению бактерией Helicobacter Рylori. Это болезнь, которая возникает в слизистой желудка. Если она продолжит активное развитие, то возможны различные заболевания кишечника, а также гастрит.

Источник: www.pravda.ru