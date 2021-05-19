Учеными найден белок, отвечающий за агрессию у людей

Проявление агрессии характерно для людей с психическими и неврологическими заболеваниями. Это может вызвать проблемы как у них самих, так и у тех, кто находится в близком контакте с ними. В публикации журнала Molecular Psychiatry представлены результаты исследования японских ученых о том, что агрессивное поведение грызунов имеет связь с изменением уровня интерлейкина 1-бета (IL-1-бета). Это белок, способный опосредовать воспалительную реакцию.

У человека уровень воспалительного белка IL-1-бета в крови также коррелирует с агрессией. Для изучения этих данных, специалисты из Университета Цукубы проанализировали уровень IL-1-бета у самцов мышей, Ядро спинного шва – это часть области мозга, отвечающая за агрессивное поведение. С помощью лекарственных препаратов эксперты старались нейтрализовать направленный на него раздражитель IL-1-бета, чтобы выяснить его связь с агрессивным поведением. Попутно исследователи протестировали наличие взаимосвязи IL-1-бета с серотонином.

В результате исследование показало, что вероятно IL-1-бета в ядре дорсального шва может подавлять агрессивное поведение при воздействии на серотониновую систему, а лекарства должны быть нацелены на нейроны IL-1-бета и серотонин.

Источник: www.medikforum.ru