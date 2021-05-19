Представлен компактный Sony Xperia Ace II с экраном 5,5 дюйма, двойной камерой, IP68, Gorilla Glass 6 и 4500 мА•ч

Официально представлен новый компактный смартфон Sony Xperia Ace II с диагональю экрана в 5,5 дюйма. Кроме того, устройство получило двойную основную камеру, аккумулятор на 4500 мА•ч, его экран покрыт Gorilla Glass 6, а степень защиты соответствует стандарту IP68.

Новый смартфон компании Sony Xperia Ace II предназначен для любителей малогабаритных устройств. Диагональ смартфона соответствует 5,5 дюйма, при этом весит он всего 159 граммов, при длине, ширине и толщине корпуса соответственно 140, 69 и 8,9 миллиметра. Сверху экранная панель покрыта защищенным стеклом Gorilla Glass 6 поколения, устойчивым к царапинам и ударам. Экран гаджета выполнен по технологии HD+, а из-за использования IPS-матрицы сканер отпечатков пальцев не получилось интегрировать под дисплей, дактилоскоп можно найти на боковой грани.

Также Xperia Ace II получил защиту от пыли, влаги и воды по стандарту IP68, есть в нем и привычный порт 3,5 миллиметра для подключения наушников. Фронтальную камеру разрешением в 8 миллионов точек конструкторы Sony разместили в каплевидном вырезе вверху по центру экрана. При этом в тыльном блоке заметны только два сенсора, на 2 и 13 мегапикселей, причем первый является дополнительным и только анализирует глубину сцены.

Продуктивность девайсу придает однокристальная мобильная платформа Helio P35 от MediaTek. Многозадачность Sony Xperia Ace II обеспечивает чип оперативной памяти на 4 гигабайта, хранить любого вида файлы на смартфоне можно на 64-гигабайтном флеш-накопителе. Долгая работа гаджета без подзарядки возможна благодаря аккумулятору мощностью 4500 мА•ч. На полках магазинов новинка появится в трех вариантах оформления: в черном, белом и синем цветах. Устройство принадлежит к бюджетному сегменту, его стоимость на рынке Японии составит 200 долларов США.

Источник: www.ixbt.com