Лидерам ЕС не удалось утвердить единый COVID-паспорт

Представители Европейского парламента, Европейской комиссии и правительств стран-членов возобновят переговоры в четверг, 20 мая.

Цифровой сертификат может открыть больше стран ЕС для путешествий внутри блока уже в конце июня, даже если пандемия коронавируса будет продолжаться, отмечает dpa.

В документе указывается, есть ли у человека отрицательный результат теста на COVID-19, сведения о недавно перенесенной болезни и данные о вакцинации.

Как подчеркивает агентство, утверждение единой схемой внедрений COVID-паспортов могло бы стать основанием для отказа от карантинных требований, действующих в настоящее время для многих поездок внутри блока. Однако каждая из 27 стран – членов ЕС должна решить, какие привилегии дает сертификат в пределах ее границ.

Контекст:

В марте Еврокомиссия представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов. Сертификат будет действителен во всех странах – членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. Получить его можно после введения двух доз вакцины и двухнедельного ожидания для выработки антител.

19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Он позволит привитым от коронавируса или выздоровевшим принимать участие в различных мероприятиях, писало издание Times of Israel.

Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай. Сертификат разрабатывают и в Беларуси.

Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в Украине могут запустить COVID-паспорт до 1 июля.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

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