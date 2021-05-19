“Евровидение 2021”. Запись выступления Украины заняла первое место в трендах YouTube. Видео

“Видео выступления всего за несколько часов имеет более 1 млн просмотров на официальном канале “Евровидения” и попало на первое место в трендах YouTube. Украина пошумела! А еще, по прогнозам, мы уже на четвертом месте”, – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/GoAbandoriginal/videos/215573660120186/

Украина выступала в первом полуфинале под 15-м номером. На момент публикации новости ролик посмотрели около 1,4 млн раз.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.

По итогам первого полуфинала, который состоялся 18 мая, группа Go-A, представляющая Украину, стала финалистом конкурса. Также в финал вышли Тикс из Норвегии, Эден Ален из Израиля, Манижа из России, Эфенди из Азербайджана, Дестини Чукуньере с Мальты, The Roop из Литвы, Элена Цагрину с Кипра, Тусс из Швеции и Hooverphonic из Бельгии. Выступления всех победителей первого полуфинала можно посмотреть здесь.

20 мая состоится второй полуфинал конкурса, а 22 мая будет названо имя победителя “Евровидения 2021”.

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