 

“Евровидение 2021”. Запись выступления Украины заняла первое место в трендах YouTube. Видео

19.05.2021, 14:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Видео выступления всего за несколько часов имеет более 1 млн просмотров на официальном канале “Евровидения” и попало на первое место в трендах YouTube. Украина пошумела! А еще, по прогнозам, мы уже на четвертом месте”, – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/GoAbandoriginal/videos/215573660120186/

Украина выступала в первом полуфинале под 15-м номером. На момент публикации новости ролик посмотрели около 1,4 млн раз.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube
Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.

По итогам первого полуфинала, который состоялся 18 мая, группа Go-A, представляющая Украину, стала финалистом конкурса. Также в финал вышли Тикс из Норвегии, Эден Ален из Израиля, Манижа из России, Эфенди из Азербайджана, Дестини Чукуньере с Мальты, The Roop из Литвы, Элена Цагрину с Кипра, Тусс из Швеции и Hooverphonic из Бельгии. Выступления всех победителей первого полуфинала можно посмотреть здесь.

20 мая состоится второй полуфинал конкурса, а 22 мая будет названо имя победителя “Евровидения 2021”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / Политика: Следующему поколению российских политиков потребуются новые качества

03.01 / В ЮАР заявили о переговорах с Россией о вакцинации «Спутником V»

05.04 / Доманский после отказа Мирошниченко стал ведущим “Славянского базара в Витебске”

09.10 / Эксперт прогнозирует высокую политическую конкуренцию на выборах в Госдуму 2021 года

31.10 / Число жертв землетрясения в Турции увеличилось

09.08 / Эдгард Запашный сказал, в чем Белоруссия опережает Россию

13.07 / Mallorca Zeitung – сотни немецких туристов в Испании пьют и гуляют, будто никогда не слышали о пандемии

12.07 / С груди танцовщика Полунина исчезла татуировка Путина

29.06 / Иран выдал ордер на арест Трампа

02.11 / Новому берлинскому аэропорту предстоит исправлять испорченный имидж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика