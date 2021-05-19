 

В учебнике по украинскому языку для 10-го класса нашли ссылку на порносайт

19.05.2021, 14:04, Новости дня
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“Сейчас вам покажу, как в школьных учебниках прикрепляют ссылки на сайты с порнографией. Страница 189. Страница страницей, вроде ничего необычного.  Но если мы присмотримся к этой ссылке и перейдем по ней, то попадем на самый обычный порносайт”, – отметил подросток.

Некорректная ссылка есть и в электронном варианте учебника, который опубликован на сайте “Школьные учебники”.

Скриншот: pidruchnyk.com.ua

Помощница автора пособия Оксана Авраменко объяснила ТСН, что редакторы учебника хотели оставить ссылку на администрацию города Новомиргород Кировоградской области, но, похоже, ошиблись на одну букву.

Ссылка на администрацию Новомиргорода выглядит так: rada-novomirgorod.gov.ua.

Авраменко знает об ошибке, которая закралась в учебник. Он, по словам помощницы, обратился в киберполицию.

В Министерстве науки и образования Украины ТСН пообещали прокомментировать ситуацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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