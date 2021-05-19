 

Кулеба заявил, что украинцев эвакуируют из сектора Газа в течение 48 часов

19.05.2021, 14:04, Новости дня
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По его словам, на данный момент в секторе Газа находятся около 1600 украинцев. При этом об эвакуации в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной попросили 127 из них. Помимо этого, с такой просьбой к Украине обратились граждане Молдовы, Беларуси и еще двух стран – членов ЕС.

Кулеба подчеркнул, что вооруженное противостояние в регионе несет реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

“Мы уже договорились с властью Израиля и Палестинской автономии о “зеленом коридоре” для эвакуации, уже отработали организационные вопросы с властью Египта”, – отметил министр.

Он также добавил, что эвакуацию планируют осуществить за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Контекст:

Организовать возвращение украинцев из сектора Газа поручил Кабмину президент Владимир Зеленский. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что как и во время предыдущих вспышек противостояния на Ближнем Востоке в 2012-м и 2014 году, прорабатывается возможность вывоза украинцев через территорию Египта.

Во исполнение поручения Зеленского задание МИД Украины и Министерству инфраструктуры “принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из сектора Газа” дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум палестинской группировки ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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