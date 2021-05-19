 

“Радио Свобода” обратилось с иском в ЕСПЧ против властей России

19.05.2021, 14:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Причиной стало использование российскими властями законов о так называемых СМИ – иностранных агентах. Истцы уверены, что применение этого законодательства, и, в частности, практика взимания штрафов за неисполнение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистского контента, нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.

В медиа напомнили, что 14 мая представители Службы судебных приставов вручили в Московском бюро медиакорпорации уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям. В тот же день были заблокированы банковские счета ООО “РСЕ/РС”. В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами “РСЕ/РС” новых жестких правил маркировки журналистских публикаций.

Общая сумма штрафов по почти тремстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 80 млн руб. (почти 30 млн грн). Медиакорпорация обжалует наложение всех штрафов в установленном законом порядке, однако суды отклонили уже более 140 поданных апелляций.

В случае, если штрафы не будут выплачены, власти угрожают заблокировать доступ к сайтам медиакорпорации на территории России, а администрация медиа подвергается риску уголовного преследования. В связи с этим иск в ЕСПЧ содержит просьбу рассмотреть дело в приоритетном порядке, так как “задержка может привести к необратимым последствиям”.

Контекст:

В ноябре 2017 года в России был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В ноябре 2019 года Госдума России приняла поправки о том, что люди, сотрудничающие с некоторыми СМИ, могут быть признаны иностранными агентами.

1 мая 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы для журналистов и редакций изданий за распространение материалов других СМИ – иностранных агентов без указания этого статуса.

В список иностранных агентов в РФ входит 15 изданий, среди которых “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии”, “Медуза” и “Настоящее время”, и пять физических лиц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / Лукашенко предложил “красивые и прозрачные” демократические принципы

10.01 / Американские ученые рассказали, как распознать мужскую и женскую ложь

13.11 / Омскому студенту пришлось залезать на березу ради дистанционного обучения

07.03 / Ростовские студенты поздравили женщин-медиков с 8 Марта

04.01 / Паниотто: В последнее время украинцев сильно объединяет отношение к России. Это общий враг

06.03 / В Москве набирает обороты вакцинный туризм

01.02 / В Украине запустят сайт для записи на вакцинацию от COVID-19

11.01 / Жену Эрнста на сцене театра посыпали реквизитом с гвоздями

05.03 / Компания Samsung Electronics установила рекорд скорости в сети 5G

20.08 / “Сейчас Алексей без сознания”. В команде Навального заявили, что его отравили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика