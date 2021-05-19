“Радио Свобода” обратилось с иском в ЕСПЧ против властей России

Причиной стало использование российскими властями законов о так называемых СМИ – иностранных агентах. Истцы уверены, что применение этого законодательства, и, в частности, практика взимания штрафов за неисполнение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистского контента, нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.

В медиа напомнили, что 14 мая представители Службы судебных приставов вручили в Московском бюро медиакорпорации уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям. В тот же день были заблокированы банковские счета ООО “РСЕ/РС”. В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами “РСЕ/РС” новых жестких правил маркировки журналистских публикаций.

Общая сумма штрафов по почти тремстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 80 млн руб. (почти 30 млн грн). Медиакорпорация обжалует наложение всех штрафов в установленном законом порядке, однако суды отклонили уже более 140 поданных апелляций.

В случае, если штрафы не будут выплачены, власти угрожают заблокировать доступ к сайтам медиакорпорации на территории России, а администрация медиа подвергается риску уголовного преследования. В связи с этим иск в ЕСПЧ содержит просьбу рассмотреть дело в приоритетном порядке, так как “задержка может привести к необратимым последствиям”.

Контекст:

В ноябре 2017 года в России был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В ноябре 2019 года Госдума России приняла поправки о том, что люди, сотрудничающие с некоторыми СМИ, могут быть признаны иностранными агентами.

1 мая 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы для журналистов и редакций изданий за распространение материалов других СМИ – иностранных агентов без указания этого статуса.

В список иностранных агентов в РФ входит 15 изданий, среди которых “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии”, “Медуза” и “Настоящее время”, и пять физических лиц.

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