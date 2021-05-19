В украинском учебники нашли ссылки на порносайт

В учебнике украинского языка за 10-й класс для общеобразовательных школ обнаружили ссылку на порносайт – вместо веб-страницы города Новомиргород ученики попадают на сайт с запрещенным содержанием.

Школьник выложил в TikTok видео, где заявил, что это самый обыкновенный учебник, по которому учатся школьники на Украине. Книжку издали в 2018 году в 2000 экземпляров. Автором учебника помечен Александр Авраменко, передает «Царьград».

Отмечается, что ссылка на порносайт в книге никак особо не выделена и ничем не отличается от сотен других ссылок. По информации издания УНИАН, в разделе учебника «Спор как вид коммуникации» размещен текст, посвященный теме необходимости школьной формы в учебных заведениях. В этом тексте содержится ссылка, переходя по которой посредством браузера дети могли попасть на сайт с порно.

Помошница автора учебника Оксана Авраменко рассказала в комментарии ТСН, что они уже были ранее проинформированы про ошибку в ссылке.

«Это вообще была ссылка на администрацию города Новомиргород Кировоградской области, но, как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по этой ссылке и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию», – сказала она.

Ранее на сайте Кубанского казачьего войска нашли несколько статей, в которых размещались ссылки на порнографическое видео и сайты.