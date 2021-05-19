 

Рогозин утвердил полеты актрисы и женщины-космонавта на МКС

19.05.2021, 13:56, Новости дня
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил экипажи, летящие на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз» в 2021-2023 годах, в их составе актриса, режиссер, туристы и профессиональная женщина-космонавт, сообщила госкорпорация.

«Госкорпорация «Роскосмос» объявила составы экипажей экспедиций на МКС на 2021-2023 годы. Также официально утверждены командиры и участники космического полета основного и дублирующего экипажей корабля, который отправится к станции в рамках научно-просветительского проекта «Вызов». Соответствующее решение подписал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием «Вызов». В марте были отобраны 20 финалисток, одна из них отправится в космос в октябре этого года. 

Ранее в Роскосмосе сообщили, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетят на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября для съемок фильма «Вызов».



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