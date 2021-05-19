Скандалы: Олег Добродеев поддержал материально своих топ-менеджеров

Руководство ВГТРК повысило себе зарплаты на 90 млн рублей в 2020 году

Расходы на оплату труда руководства Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) за год увеличились почти на 90 млн рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности, на которую обратил внимание Sobesednik.ru. Как следует из документа, в 2020 году на зарплаты основного управленческого персонала ВГТРК было потрачено 334 млн рублей. В него входят 108 человек: это гендиректор компании Олег Добродеев, его заместители (по данным СМИ, среди них – телепродюсер Антон Златопольский, телеведущий Дмитрий Киселев, журналист и бывший пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов и другие – всего 9 человек), а также члены совета директоров.

На ежегодный отпуск было потрачено 18,2 млн рублей. На материальную помощь, подписку и связь ушло 3,8 млн рублей.

В 2019 году, следует из отчетности, в руководящий состав ВГТРК входили 109 человек. Но их зарплаты были меньше – на них из бюджета компании было потрачено 245,6 млн рублей. Отпуска обошлись в 20,5 млн рублей, а материальная помощь – в 5 млн рублей.

В 2020 году ВГТРК получила прибыль в сумме 196,4 млн рублей (2019-й компания закончила с убытком в полмиллиарда). Выручка компании составила 26,2 млрд рублей (28,2 млрд годом ранее).

При этом не стоит забывать, что полученная ВГТРК от государства субсидия в 2020 году составила 24,2 млрд рублей. Как следует из приложения к законопроекту «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в 2021-м госхолдингу Добродеева будет выеделено 21,4 млрд, а в 2022-м еще 21,1 млрд…

Основной доход ВГТРК получает за счет рекламы, однако ее количество сократилось по сравнению с 2019 годом (18,7 млрд против 20,7 млрд рублей). Также компания зарабатывает за счет размещения видеопродукции и предоставления прав на видеоматериалы (около 7 млрд рублей).

В отчетности говорится, что средняя численность работников ВГТРК в 2020 году составила 18 тыс. 837 человек. В состав госкомпании входят 87 филиалов и 2 представительства – в Киеве и Минске.

Ранее о своих финансовых делах отчитался «Первый канал». Как сообщал Sobesednik.ru, его себестоимость за 2020 год сократилась с 37,3 до 28 млрд рублей по сравнению с 2019-м. При этом впервые за семь лет «первая кнопка» получила прибыль в размере 6,3 млрд рублей. Предыдущие семь лет показывали лишь убытки. В 2013 году чистая прибыль составила 2,7 млрд рублей.

Илья Давлятчин