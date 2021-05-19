 

Москалькова проконтролирует выплату компенсаций за снос 65 домов

19.05.2021, 13:41, Разное
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Накануне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прилетела в Красноярск и провела личный прием граждан. К омбудсмену обратилась женщина, которая в 2016 году приобрела дом, но позже он был снесен.

Дело в том, что жилье находилось в охранной зоне трубопровода. Когда семья покупала дом, законодательство разрешало строительство на расстоянии 25 метров от трубопровода. Позже расстояние увеличилось до 150.

В такой же ситуации оказались еще 64 дома, находящиеся по соседству. В семьях, которые пострадали из-за изменения законодательства, есть инвалиды, пенсионеры. Если не решить проблему, они могут остаться без жилья.

По мнению Москальковой, этим гражданам полагается справедливая компенсация, поскольку они являются добросовестными приобретателями жилья. Исковое заявление, в котором описывается сложившаяся ситуация, уже находится в суде. Ответчиком выступает администрация поселка.

Москалькова будет следить за этой историей. Стоит отметить, что с подобной ситуацией омбудсмен уже сталкивался. Например, в 2017-м к уполномоченному по правам человека обратилась семья, у которой местная администрация пыталась конфисковать жилье. Как только Татьяна Николаевна вмешалась, Верховный суд встал на сторону семьи.



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