 

Эксперт Марголин о блокировке независимого СМИ в Белоруссии: Власти кладут еще один кирпичик в массив ненависти народа

19.05.2021, 13:41, Разное
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Специалист отметил, что последние месяцы режим оказывал непрерывное давление на сотрудников популярного издания. В отношении нескольких журналистов TUT.by началось уголовное преследование. Марголин отметил, что теперь власти решили сменить тактику: раз порталом им не удается управлять, то проще его закрыть.

Экономист затруднился ответить на вопрос, как дальше будет развиваться сайт. Он предположил, что работники издания будут бояться потерять работу и тогда начнут заниматься самоцензурой. Но есть и второй вариант: TUT.by может остаться только в социальных сетях и телеграме.

По мнению Марголина, любые попытки режима скрыть от белорусов правдивую информацию сегодня недопустимы. “Закрытием портала власть кладет еще один кирпичик в массив ненависти, которую многие граждане испытывают против нее”, – заявил экономист в разговоре с UDF.by.

Ранее политолог Валерий Карбалевич сообщил, что власти Белоруссии ведут зачистку информационного пространства. Он пояснил, что у президента Александра Лукашенко сработал инстинкт самосохранения: почувствовав угрозу со стороны независимого СМИ, он решил погубить его.

Напомним, что доступ к новостному ресурсу был ограничен в минувший вторник, 18 мая. Сообщается, что Генеральная прокуратура республика выявила на сайте TUT.by многочисленные нарушения закона о СМИ.



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