Доктор Куин рекомендует: 70-летня Джейн Сеймур рассказала, как заботится о волосах и коже

Актриса Джейн Сеймур, которую мы помним по роли доктора Куин, по-прежнему впечатляет своей красотой, и, по-видимому, время для нее остановилось. Женщина и сегодня в свои 70 выглядит на миллион, а наибольшее внимание привлекают ее красивые волосы. В чем ее секрет? Актриса не скрывает ни своего возраста, ни того, как ухаживает за собой.

Роль, благодаря которой Джейн Сеймур помнит весь мир

Роль молодой женщины-врача с большим сердцем, лечившей жителей на Диком Западе, принесла актрисе мировую славу. Сериал был эфире в конце 90-х годов, и многие жители нашей страны с упоением наблюдали за событиями, разворачивающимися в позапрошлом веке. Зрители искренне восхищались образами героев.

Удивительно, но к своим 70 актриса не так уж изменилась. Она ведет мини-блог в Instagram, где и рассказывает поклонникам о том, как ей удается поддерживать цветущий вид.

Секреты стройности: пилатес и прогулки

Два года назад 68-летняя Джейн Сеймур участвовала в съемках для журнала Playboy, и это была ее третья работа для всемирно известного издания. Актриса говорит и ежедневно доказывает, что в любом возрасте можно поддерживать хорошую физическую форму и заботиться о теле.

Она ежедневно практикует пилатес и любит прогулки. По ее словам, изнурительные тренировки с тяжелым весом полезны далеко не всем, это нагрузка на организм, поэтому она как бывшая танцовщица в основном работает на улучшение гибкости, растяжку и тонус мышц.

Секрет красивых волос: щадящее окрашивание и защита от UV

Фанаты Джейн Сеймур постоянно спрашивают ее о том, как она заботится о своих волосах, что они выглядят так красиво.

Исполнительница роли доктора Куин раскрыла и этот секрет. Актриса призналась, что волосы моет ежедневно, раз в месяц окрашивает их качественными средствами на натуральной основе и уделяет большое внимание их уходу. Колорист использует микс из трех оттенков каштанового, чтобы получить дорогой глубокий цвет.

Каждый день актриса используется шампунь и питательные средства, которые увеличивают объем волос, применяет специальную маску и несмываемый бальзам с защитой от УФ-лучей. И главное: актриса избегает любых термических процедур, потому что они сушат и разрушают волосы.

Секрет красивой кожи: меньше солнца и натуральная косметика

Джейн рассказывает, что не прибегала к эстетической медицине. Она не признает никаких бьюти-инъекций и подтяжек. По ее словам, это опасная ловушка: изменив что-то одно, многие не могут остановиться.

Секрет ее кожи – средства с ретинолом и натуральными кислотами, которые она наносит на лицо перед сном. Кроме того, для ежедневного ухода актриса использует крем с солнцезащитным фильтром, всегда помнит о темных очках и любит шляпы.