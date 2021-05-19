 

Как одеваться на работу, чтобы получить повышение или надбавку: подборка образов

19.05.2021, 13:32, Разное
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По словам украинского дизайнера Андре Тан внешний вид сотрудницы оказывает большое влияние на успешность на работе и продвижение по службе. Речь идет не о природной красоте, а о гардеробе. Имеет значение цвет, фасон, материал вашей одежды. Деловой и в меру привлекательный образ играет очень важную роль, когда речь идет о взаимоотношениях с другими сотрудниками и начальником.

Выбор цветовых оттенков

Помимо сочетания с вашей внешностью одежда должна еще соответствовать ситуации, а в нашем случае – иметь деловой стиль. Большую роль здесь играет цвет. Он оказывает психологическое влияние и на вас, и на окружающих.

Известно, что предметы гардероба синего цвета и его оттенков способны очертить личные границы их обладателя и создать вокруг него спокойную уравновешенную обстановку.

Белый цвет неизбежно ассоциируется с чистотой намерений, честностью и свежими идеями.

Оттенки коричневого помогают расположить к себе собеседника, создав доверительную атмосферу.

Серый цвет позволяет сохранять нейтралитет и демонстрирует универсальность.

Также, по мнению Андре Тан, следует выбирать такие оттенки, как горький шоколад или красное дерево. Это классические цвета, от которых веет уверенностью и профессионализмом.

Что касается фактуры, ткань лучше выбирать мягкую, не требующую разглаживания и утюжки. Это и удобно и практично.

Конечно, не стоит выбирать прозрачные ткани. Они в офисе неуместны. Рисунок может присутствовать, например, шотландка, которая сейчас в моде.

С украшениями главное не переборщить. Некрупные серьги и утонченный кулон на тонкой цепочке будут вполне уместны.



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