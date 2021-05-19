Мнение: Учим периодизацию-3

Служебный пост, куда скопированы простенькие тексты из инстаграмма, чтоб не сгинули там.

№15

Картинки по ссылке

https://www.instagram.com/p/COwo1vIjMSo/

Мы остановились на том, что золотой век империи кончился. Начался распад — в первую очередь распад власти. Вообще, чтобы правильно понимать историю искусства, важно знать, насколько его развитие зависит от обычной истории (политической, экономической, военной). Именно поэтому несколько десятилетий назад в России в университетах отделения истории искусств перевели с филологических факультетов в подчинение историческим. Если государство сильное, богатое, и благополучное с точки зрения идеологии — то искусство будет бодрым и крепким (хотя это "здоровье" может быть относительным, и не для каждого смотрящего именно "здоровым". Однако не поспорить же, что искусство сталинского ампира более гармоничное, чем государственное искусство эпохи Брежнева. А это потому что идеология сначала была крепче, вера сильнее). Если страну трясет, например, как Германию между двумя мировыми войнами, то рождается болезненное и острое, как немецкий экспрессионизм.⁣

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Римскую империю трясло, со 2-й половины 3 века до конца 5 века, когда эта тряска дошла до такой степени, что империя рассыпалась на кусочки, как Шалтай-Болтай, упавший со стены. Эта же тряска породила увлечение христианством, которое, окрепнув, подключилось к ней и стало еще одним фактором раскачивания. На позднеримском искусстве это отражалось примерно так же, как Застой отразился на советском искусстве: пропала величественность, достоинство, роскошь и богатство. Здесь эта пропажа "всего" проявляется в следующих симптомах: ушел реализм, тщательная отделка поверхности, интерес к психологическим глубинам. Все делается более грубо, обобщенно. Но причина не только в утрате ремесла, но и идеологическая, как в искусстве импрессионистов и постимпрессионистов: авторов теперь интересует совсем другое. Например, показ души с помощью огромных глаз. А ткани больше не облегают эротично тело, а превращаются в орнамент.⁣

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№16

https://www.instagram.com/p/CO1upsYjTYm/

Параллельно с искусством поздней-поздней Римской империи, в те же 4-5 века после Рождества Христова., развивалось другое искусство, о котором я расскажу отдельно. Хотя он создавалось в те же века, в том же регионе, в том же стиле, и быть может, даже теми же самыми людьми.⁣

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Речь идет о раннехристианском искусстве.⁣

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Оно примечательно тем, что это были абсолютно новые темы и истории, однако рассказывать их пытались люди, выросшие на мифах о Юпитере и культе императора, на античной языческой эстетике. Поэтому получался такой микс.⁣

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Древние сюжеты, например, поющий Орфей или Гермес Криофор ("несущий агнца"), приспосабливались для рассказа об Иисусе Христе; кормящая Исида – для рассказа о Марии, и проч. Ремесла и техники использовались при этом сначала абсолютно одинаковые. Христианская идеология, однако, накладывала ограничения, которые вели к упрощению: скажем, Христа сначала нельзя было изображать как человеческое существо. Свое влияние оказывала и политическая ситуация: когда христианство было запрещено, христиане ходили в катакомбы и делали там свои росписи. Эти росписи сохранились до наших дней, и видно, насколько они по стилю наследники античных фресок, но намного проще, не такие роскошные. А язычники, наоборот, подобного уровня фресок не оставили, и поэтому сравнивать с ними невозможно.⁣

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Когда христианство стало государственным культом, оно использовало все визуальные наработки языческой империи, подгоняя их под текущую эстетическую ситуацию (упрощение, стилизация и тяга к "духовидству" какая-то) и собственную идеологическую программу. Первые века государственного христианства тоже считаются "ранним христианством", примерно до середины 6 века. После этого на востоке образовалась Византия, а на западе, на месте ядра Римской империи – варварский бардак и упадок. Однако за этот период успели сформироваться те виды церковной архитектуры, которые мы имеем и по сей день.⁣

№17

https://www.instagram.com/p/CO4TkXDj_0N/

Из раннехристианского искусства логично образовалось то, которое называют "средневековым". Подобно тому, как Римская империя разделилась на две части – Восточную, со столицей в Константинополе, и Западную, Римскую. Римскую в 5-м веке раздерут на части варвары, и она прекратит свое существование. Средневековое искусство, в смысле, нормальное, крепкое искусство, там появится позднее, когда ситуация станет поспокойнее. И оно будет очень разнообразным, т.к. народы разные.⁣

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А вот с византийским искусством ситуация получше: оно цельное и логичное. Насчет дат — когда именно Византия началась, спорят. Но вообще официальный раздел империи на две части случился в 395 году. Для легкости запоминания – за несколько лет до начала 5 века. Конец известен – 1453 год, Падение Константинополя, завоеванного османами. То есть, середина 15 века. Таким образом, запоминается легко – византийское искусство существовало ровно тысячу лет, и еще почти пятьдесят.⁣

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Как отличить византийское искусство, русскому человеку, в отличие от западного зрителя, особо объяснять не надо — для нас эта иконописная стилистика родная. Главное только натренироваться отличать византийское от древнерусского. С этим сложнее, так как в первые века вообще импорт шёл ("Владимирская богоматерь"). Подсказки — особенная древность фактуры, более изысканные линии и более восточные глаза. А также — гораздо более заметная роскошь, дорогая стоимость изделий (например, у нас почти не было мозаик). Еще подсказка: часто проскальзывающие античные мотивы, особенно в декоративно-прикладном и скульптуре.⁣

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За тысячу лет с лишним в Византийском искусстве, конечно, были свои взлеты, падения и ренессансы (Македонский ренессанс, Комниновский и Палеологовский — по названиям династий). Но, если вы специально не занимались этой темой, то различить их вам будет трудно, так что бог с ним.⁣

№18

https://www.instagram.com/p/CO6231cDgjz/

Средневековое искусство Западной Европы в очередной раз напоминает нам, насколько все зависит от политической и военной истории. Если для запоминания византийских внутренних стилей нам надо всего лишь запомнить названия династий, и их стилистические особенности, а так все в принципе достаточно однородно, с западным Средневековьем такая история не пройдет. За те же тысячу с лишним лет столько всего творилось на этих землях! С лету не запомнишь. Вот и в искусстве тоже.⁣

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Поэтому периодизация западного средневекового искусства гораздо сложнее. Для начала вспомним, что было с Римом: Западная Римская империя пала в 5 веке. Бывшие римские земли и провинции заполонили "варвары" – гунны, остготы, вандалы, аланы, лангобарды, франки, бургунды, свевы, англы, саксы, викинги и всякие прочие бесчисленные. Некоторым из них в последующие века удалось породить самостоятельную государственность, другие сгинули без следа.⁣

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Поговорим о самом раннем куске этой истории: искусстве Темных веков, или еще говорят более политкорректно – искусстве периода Великого переселения народов. Это то, что создавали народы, завоевывавшие и населявшие Европу. Некие государства, королевства-герцогства, у них случались, но еще не очень крепкие. (Искусство крепких государств, типа королевства франков или Священной Римской империи – это уже следующая стадия).⁣

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Временные рамки разные, в зависимости от территории: где-то один 5-й век, где-то вплоть до 10-го (обычно до окончательной победы христианства в форме католицизма, над арианством и проч.). Обычно это археологические находки: оружие, украшения, керамика. Зданий от них не дошло.⁣

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Дизайн узнаваемый – часто типичный для этой стадии развития культуры звериный стиль (и в бронзовом веке такое же было, и у скифов), а также другие яркие орнаменты. Характерная черта — все-таки дикая яркость и варварство отделки. Эти вещи заметно отличаются от "классического" средневековья, которое мы представляем по рыцарским турнирам.⁣

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№19

https://www.instagram.com/p/CO9csY-jjjN/

Итак, Западная Римская империя развалилась, по землям бродят варвары. Некоторые из этих народностей по части государственности еще слабы, и их искусство мы рассматривали вчера – там в основном археологические находки. Другие народы взрастили в себе государственность побыстрее, и образовали страны с четкой вертикалью власти и нормальной экономикой. А это значит — и более разнообразным и сложным по набору искусству. В первую очередь, речь идет о зданиях. Бедняки и бродяги зданий не строят. Также для них важна христианская религия (один из столпов государственности), поэтому в их искусстве много именно религиозной темы.⁣

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Развивается это искусство, которое называют "дороманским стилем" хронологически примерно тогда же, в 5-10-е века, но только на других территориях немного. В первую очередь это государство франков (Меровинги – 5-8 века; Каролинги – 8-9 века) и Священная Римская империя (Оттоновское возрождение, 10-11 века).⁣

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По стилю, если мы взглянем на драгоценности, то это средневековое варварство, еще очень близкое тому, что делают соседи, эти, из переселяющихся народов. Но при этом у них есть то, чего у соседей нету: развитая церковная архитектура, миниатюры в рукописях, резные рельефы ("круглой", т.е. отдельностоящей скульптуры еще особо нет). Не сохранилось и фресок от этих веков. В стиле немного чувствуются отголоски подсмотренного из неуничтоженного античного (а иногда и прямо выломанного из древних храмов и вмонтированного в новостройку), немного – восхищенно сплагиаченного у мощного византийского соседа, немного – самобытного национального (совсем чуть-чуть). Аура – коренастенькая, основательная, чувствуется, что авторы этого всего легко могут променять кисть на боевой топор.⁣

№20

https://www.instagram.com/p/CPAHGDCjVnY/

Наиболее трудный период Средневековья мы перевалили, дальше будет полегче. Примерно в 10 веке разностилье в разных концах Западной Европы заканчивается, и по континенту распространяется достаточно единообразный общий стиль, который называют "романским" (ибо он — как бы продолжение римской империи, но на самом деле нет).⁣

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Это стилистическое единообразие стало возможным, потому что все приняли единую форму христианства – католицизм (арианцев загнобили, православие оставили для византийских владений). А также по той причине, что этот стиль распространялся вокруг из нескольких особо мощных столиц, интеллектуалы и творцы в которых активно путешествовали и делились опытом и наблюдениями.⁣

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Как опознать? Мы видим, что это средневековье, и все еще такое коренастое и основательное. Но строить здания уже научились ровные, используя отвес и линейку (даже Пизанскую башню; она тоже именно романский стиль). В скульптуре (которая активно развивается), миниатюрах и декоративно-прикладном искусстве видны остатки любви к звериному стилю и растительным орнаментам, свойственные упоминавшимся ранее народам. Но художники уже научились пользоваться лекалами, циркулями и транспортирами (хотя буйство красок сохраняется). Помимо "круглой" скульптуры появляются и витражи. Сохранился и текстиль, самый знаменитый – ковер из Байе. Реализма в изображении тела, однако, совсем нету, оно превращено в орнамент. И выглядит для нас комично (паблик "Страдающее Средневековья" в основном именно потешный романский, а не изысканный готический).⁣

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Все это визуально ощутимо древнее и достаточно малочисленное. Но, как по мне, так красивое грубой и какой-то экзотической красотой.⁣

№21

https://www.instagram.com/p/CPCtJtNj2Vy/

И вот мы наконец дошли до того этапа средневекового искусства, который для большинства публики его и воплощает — до готики. О предыдущих этапах большинство не слышало, а изысканные и тонкие линии готического искусства так сильно западают в память…⁣

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Готика существовала с 11/12 века до 15/16 веков, в различных странах — в разные периоды. Иногда накладываясь на поздний романский стиль и существуя с ним параллельно. Так что датировки расплывчаты, как вы видите.⁣

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Это был второй, после романики, крупный общеевропейский стиль. В очередной раз мы можем выделить, какой именно жанр для данного стиля очевидно является наиглавнейшим (в некоторых случаях – "единственно сохранившимся", как это было с искусством миграций). Для готики это безусловно архитектура. Изобретение стрельчатой арки и прочих ажурных деталей изменило здания (см. подробно статью в википедии "Каркасная система готической архитектуры", я писала).⁣

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За ажурностью фасадов тянулись и остальные жанры: ювелирное, иллюминирования рукописей. И даже скульптура, даже изображение человеческого тела стало подчиняться тем же законам, что и построение стройного фасада.⁣

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При этом, если сравнить книжные миниатюры и фрески (а также "картины", верней сказать, алтарные образы, католические варианты икон), с аналогичными предметами романской эпохи, очевидно, что изменилось многое. Хотя орнамент по прежнему интересен авторам, но он теперь не так важен. Со временем появляется некая телесность, большая реалистичность и сходство изображенных предметов с тем, каковы они в натуре. (Ну, если вглядываться как следует и сравнивать с изображенными предметами). В лицах даже теперь есть портретное сходство. Чуть-чуть. Впрочем, в поздних картинах уже один шаг до ренессанса… И именно тогда пробуждается интерес к текстам ренессанса, когда визуальная память о нем в произведениях искусства уже совсем потеряна.⁣

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Самая роскошная готика – это 15-й век, "Осень Средневековья", подстиль "интернациональная готика". Сказочно. Эльфийски.⁣