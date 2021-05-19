Крупнейший архив «пиратских» научных статей бросил клич SOS всему интернету

Сторонники ресурса Sci-Hub попросили помощи у всех пользователей глобальной паутины. Они призывают любого желающего скачать часть архива научных публикаций и оставаться на раздаче торрента как можно дольше. На протяжении многих лет этот портал предоставлял тысячам ученых бесплатный доступ к научным статьям из рецензируемых журналов и помогал экономить огромные суммы на подписках. Теперь правообладатели нанесли по Sci-Hub очередной сокрушительный удар — и ресурс оказался на грани уничтожения.

Несколько дней назад на крупнейшем англоязычном форуме интернета — сайте Reddit — появился призыв к началу «Миссии спасения Sci-Hub». Перевод манифеста на русский язык размещен и на «Хабре». Если говорить вкратце, сторонники принципов «Открытой науки» просят всех неравнодушных стать архивариусами и сохранить себе на компьютеры часть богатств «пиратского» научного портала. Для этого создали несколько вспомогательных ресурсов, позволяющих отслеживать ход «Миссии спасения», искать нужные статьи в архивах и выбирать, какой торрент качать в первую очередь. Чтобы наследие Sci-Hub существовало как можно дольше, естественно, на раздаче желательно остаться навсегда.

Портал Sci-Hub появился в 2011 году стараниями Александры Элбакян, придерживающейся точки зрения, согласно которой научные знания должны быть доступны всем. Ее сторонники пополняли коллекцию ресурса научными статьями, которые они скачивали по собственным или институтским подпискам на рецензируемые журналы. Последние, что вполне логично, подобное развитие событий не оценили. Издательства Elsevier, Springer Nature, John Wiley и Cambridge University Press, а также Американское химическое общество (ACS) неоднократно инициировали судебные разбирательства против Sci-Hub в разных странах.

В результате «пиратский» научный ресурс не раз «переезжал» с одного домена на другой из-за блокировок, а его основательница разыскивается правоохранительными органами нескольких государств. В начале мая Александра опубликовала в твиттере уведомление о том, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) запросило у Apple ее личные данные в 2019 году. Поскольку Элбакян — подозреваемая в расследовании ведомства, компания могла оповестить ее об этом только постфактум. Иными словами, за женщиной почти два года шла непрерывная слежка в киберпространстве.

Вышеописанный факт можно было бы списать на очередную страничку вялотекущей борьбы правообладателей со Sci-Hub, но недавние события показывают, что это серьезное обострение. Например, в январе Twitter заблокировал официальный аккаунт портала, использовавшийся для публикации заявлений о поддержке проекта. Произошло это на фоне кампании индийских ученых, которые организовались против иска правообладателей. Суд города Дели встал на их сторону, признав Sci-Hub общественно важным. Как минимум в Индии блокировку портала удалось отсрочить, но по ряду причин пополнение архива «пиратского» научного ресурса все равно не осуществляется уже несколько месяцев.

Поскольку проект явно вошел в фазу острого кризиса, его неравнодушные сторонники инициировали «Миссию спасения». Ее курирует ресурс Library Genesis (LibGen), который существует с 2008 года и занимается примерно тем же, чем и Sci-Hub: собирает научные статьи и предоставляет к ним доступ бесплатно. Поэтому без поддержки людей, организующих распределенное хранилище на своих компьютерах, он тоже находится под угрозой уничтожения. Это лишь первая фаза миссии: на следующих планируется разработка полноценной децентрализованной «неубиваемой» открытой базы научных публикаций.

Безусловно, такие ресурсы, как Sci-Hub и LibGen, вызывают неоднозначную реакцию у окружающих. С одной стороны, они распространяют «пиратский» контент, то есть де-факто украденный у правообладателей. С другой — помогают множеству людей получить доступ к отрецензированным научным статьям. В противном случае многие исследователи, занимающиеся научной работой, не смогли бы даже подобраться к актуальным современным данным. Это особенно важно для развивающихся стран и сотрудников учреждений со скромным бюджетом.

Например, в России даже крупнейшие вузы вроде МГУ не обладают подпиской на все крупные научные рецензируемые журналы. То есть тем сотрудникам, которые работают вне «мейнстримных» областей, приходится либо не учитывать актуальные публикации, либо платить из своего кармана за доступ к ним (стоимость одной статьи обычно колеблется между восемью и 35 долларами). Sci-Hub в целом и лично Элбакян в частности могут иметь спорную репутацию, но важность проекта неоценима. Поэтому поддерживать этот ресурс или нет — вопрос открытый, а вот уничтожать его точно недопустимо.