 

Залина Маршенкулова отрицает ответственность за смерть сибиряка, которому жена села на лицо

19.05.2021, 14:48, Разное
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Автор скандального рекламного слогана Reebok, призывающего женщин садиться на мужские лица, отказалась принять ответственность за трагедию в Новокузнецке.

Попытка женщины сесть на мужское лицо стоила жизни её 47-летнему мужу.

Мужчина погиб ещё в октябре 2020 года, однако известной эта история стала только сейчас, когда суд вынес приговор его жене. В тот день супруги поссорились. Жена решила не искать примирения, а, вспомнив слоган Reebok «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», прижала голову мужа к подушке ягодицами. Мужчина ничего не смог сделать – вес его супруги превышал 100 кг, а обхват бёдер – полтора метра. Лишённый доступа воздуха, несчастный мучительно умер от удушья.

Женщину приговорили к полутора годам заключения за убийство по неосторожности. Суд учёл, что она действовала под влиянием агрессивной рекламы и не могла в полной мере осознавать свои поступки. Теперь родственники погибшего ставят вопрос об ответственности компании Reebok и автора российской адаптации её феминистической рекламной кампании – Залины Маршенкуловой. Сама активистка феминистического движения категорически отвергает свою моральную или юридическую ответственность за произошедшее.

Reebok же высказывается более осторожно: «Слоган, который мы продвигали, не был прямым указанием душить мужчин. Взрослые люди должны понимать, что фейсситтинг небезопасен», – заявил Дэниэл Сарро, официальный представитель Reebok Global.

Компания Reebok готова оказать помощь семье погибшего. Также она планирует развернуть информационную кампанию об опасности пережатия дыхательных путей ягодицами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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