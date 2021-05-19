 

Учёные: «Совы» чаще страдают сахарным диабетом и ожирением

19.05.2021, 13:10, Разное
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Итальянские учёные отметили, что цикл сна-бодрствования – это один из самых важных поведенческих ритмов у человека. По их словам, «совы» чаще страдают сахарным диабетом и ожирением.
Исследователи, изучив данные режима сна и заболеваний у 172 добровольцев, отметили, что ожирение в тандеме с поздним засыпанием-пробуждением влечёт не только риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и возникновение диабета 2 типа. Участников проекта разделили по трём категориям: «совы», «жаворонки» и «промежуточный тип».

Индекс массы тела у всех участников исследования практически не отличался, ровно, как и возраст, он был средним, а вот у «сов» очевидны большие проблемы со здоровьем. Связано это с насыщенными обедами и плотными поздними ужинами. Выявлено, что 30% «жаворонков» и «промежуточников» страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, а вот среди «полуночников» эта цифра увеличилась почти в два раза. Что касается сахарного диабета, то у любителей раннего пробуждения зафиксировано 9% случаев, а у более позднего – 37%.

Исследователи резюмировали, что у «сов» в 1,3 раза выше риск высокого артериального давления и повышенной концентрации вредного холестерина, чем у «жаворонков». Консультанты по здоровому питанию рекомендуют представителям трёх групп придерживаться необходимой для сердца средиземноморской диеты, насыщенной овощами и фруктами, цельнозерновой пищей и рыбой.

Источник: www.medikforum.ru



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