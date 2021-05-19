 

Ученые заявили, что после смерти душа воссоединяется со Вселенной

19.05.2021, 13:10, Разное
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Британскими специалистами на протяжении многих лет велась кропотливая работа над созданием квантовой теории сознания. Мнение, на котором сошлись исследователи, состоит в том, что существование души, а также и то, что она не исчезает, а продолжает жить после физической смерти человека, имеет научное подтверждение.
С 1996 года двумя оксфордскими научными деятелями: профессором Роджером Пенроузом и анестезиологом Стюартом Хамероффом прилагались усилия в созидании квантовой теории сознания, дабы предоставить научный ответ на теорию существования бессмертной души и ее месте во вселенной. В ходе своих исследований они удостоверились, что дело обстоит именно так, и предположение обрело форму заручившись поддержкой научной терминологии. По сообщению ToDay News Ufa, эксперты обратили внимание на структуру синоптической части клеток в головном мозге и определили в них наличие квантовых колебаний, контролируемых синоптическим входом внутри микротрубочек, объективное сокращение которых делает возможным сохранение памяти.

Специалисты выражают уверенность, что в микротрубочках подразумевается присутствие души. Мозг человека является подобием компьютера, а сознание можно сравнить со специальной программой, которая в любом случае останется активна. Хамерофф поясняет, что в момент смерти в микротрубочках теряется квантовая активность, но потери информации не происходит. Доктор считает, что душа перемещается в концепт параллельной реальности.

По мнению ученых, заполнить пробелы понимания этого можно только углубленно изучая область квантовых технологий.

Источник: dni24.com



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