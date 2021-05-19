Вышли Nokia C20 Plus и Nokia C30 — самые «живучие» смартфоны компании в истории бренда

Новые флагманские смартфоны с огромными аккумуляторами готовит компания Nokia. C30 и C20 Plus станут самыми «живучими» в истории бренда и получат экраны HD+ и «чистый» Android.

Объемные аккумуляторы в смартфонах позволяют им сохранять автономность намного дольше конкурентов. Свои самые «долгоиграющие» устройства выпустила компания Nokia, C30 и Nokia C20 Plus получили батареи на 6 и 5 тысяч мА•ч. Новинки, как сообщают в руководстве бренда, продемонстрируют наибольшую «живучесть» за всю историю корпорации. Кроме того, девайсы будут работать на чистой версии операционной системы Android, что также увеличит время их эксплуатации без необходимости поисков розетки. При этом, исходя из данных базы HTML5test, Nokia C30 может выйти и с Android 11 «на борту».

Экраны смартфонов выполнены по технологии HD+, кроме того, Nokia C20 Plus и Nokia C30 оснащены сдвоенными камерами, вынесенными в круглый блок на тыльной стороне корпуса. При этом сканер отпечатков пальцев на ней находится только у второй модели, в C20 Plus он, видимо, находится на боковой грани, там же размещены и физические кнопки для управления гаджетом. Также девайсы оборудованы стандартным разъемом 3,5 миллиметра для подключения наушников, причем находиться он будет на верхней боковине, в то время, как решетка динамика внизу.

На схематических изображениях, которые HMD Global представила в регуляторные ведомства, оба аппараты Nokia C-Series показаны с тыльной стороны. Стоит отметить, что базовая Nokia C20 обладает существенно меньшим аккумулятором. Мощность и быстродействие аппаратам обеспечит однокристальная платформа модели UNISOC, Spreadtrum либо MediaTek. Презентация устройств состоится уже до конца текущего квартала.

Источник: 3dnews.ru