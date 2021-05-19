Романенко: После выпуска Бигуса правоохранителям пора спросить Порошенко, правда ли, что он останавливал войска по наводке Медведчука?

Последний выпуск Бигуса, посвященный Медведчуку, великолепен. Великолепен, потому что теперь правоохранительным органам пришло время задавать вопросы Порошенко, прямо вытекающие из того, что говорил на пленках Медведчук.

Правда ли и когда по наводке Медведчука Порошенко останавливал украинские войска, которые угрожали сепаратистам у Изварино? В каких точках на Донбассе еще применялась подобная практика? Командиры каких частей и от кого получали подобные указания? Странная пассивность украинских военных, которым приказывали наблюдать, как российские войска и наемники входили в Украину, но не противодействовать, в свете этого фактажа получает дополнительные аргументы относительно большого масштабного сговора элит Украины и России по поводу кровавого спектакля “Донбасс”.

С учетом того, что Бигус анонсировал еще несколько выпусков о Медведчуке, нет сомнений, что масштаб сговора потрясет многих. И в команде Зеленского будут полными лохами, если в свете этой информации отправят Медведчука с Порошенко в политическую Вальхаллу навсегда. Ибо такую политику на крови прощать нельзя.

И еще очень печально, что эти пленки лежали семь лет. Наши спецслужбы знали эти факты, но ни один офицер не вынес это на поверхность еще несколько лет назад. Вот от этого страшно.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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