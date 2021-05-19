Представительница России на “Евровидении 2021” выступила в наряде, дизайн которого похож на одежду героев криминального сериала

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19.05.2021, 13:08, Новости дня
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На сцену артистка выехала внутри объемной конструкции в виде платья, а после выбралась оттуда, представ перед зрителями в красном комбинезоне на молнии.

Фото: ЕРА

В комбинезонах такого же цвета и модели отправляются на задания герои испанской криминальной многосерийной драмы “Бумажный дом”, премьера которой состоялась в 2017 году. Сайт ТСН отмечает, что наряд артистки “полностью скопирован” с комбинезонов героев сериала.

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Публикация от La Casa de Papel (@lacasadepapel)

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.

18 мая состоялся первый полуфинал конкурса, в котором приняли участие конкурсанты из 16-ти стран, 10 из которых вышли в финал. Список финалистов и их выступления можно посмотреть здесь.

20-го мая состоится второй полуфинал конкурса, а 22 мая будет названо имя победителя “Евровидения 2021”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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