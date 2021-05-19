 

“Ну, Жанна! Ну, молодец!”. Бадоев показал встречу с экс-женой и ее новым мужем

19.05.2021, 13:08, Новости дня
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“Иногда встреча на час заряжает больше, чем целые сутки! Любимые люди рядом, не хватает Ло и Бо”, – написал он.

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Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Подпичики оценили пост.

“Класс, муж бывший и муж настоящий на одном фото! Прикольные”, – написала olya7603.

“Ну, Жанна! Ну, молодец!” – прокомментировала kr.swetlana.

Контекст:

Алан и Жанна Бадоева развелись в 2012 году после девяти лет семейной жизни. В браке у пары родилась дочь Лолита (2005). От предыдущих отношений с Игорем Кураченко у Жанны Бадоевой есть сын Борис. Он живет в Милане (Италия), работает видеомонтажером. Бадоев поддерживает с ним отношения.

После развода с Жанной Бадоевой режиссер не афиширует личную жизнь.

Василий Мельничин – третий муж Бадоевой. Они поженились в 2014 году. Супруг Бадоевой занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”, которая выходит на российском “Первом канале”. Своих детей у него нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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