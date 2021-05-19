 

СБУ заблокировала онлайн-ресурсы, через которые продавали поддельные отрицательные тесты на COVID-19

19.05.2021, 13:08, Новости дня
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По данным следствия, сеть основали в июле 2020 двое жителей Киевской области.

“Они принимали заказы на изготовление поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов для выезда за границу. Также они фальсифицировали медицинские справки для получения водительских прав и листков временной нетрудоспособности с поддельными печатями государственных и коммунальных медицинских учреждений Киева”, – отметили в релизе.

По предварительной информации, ежедневно сбывали до 10 поддельных документов. Их стоимость зависела от вида документа и срочности изготовления, в среднем она составляла 1 тыс. грн.

“Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм и открыли банковские счета на подставных лиц. Реквизиты они использовали для получения средств за поддельные документы. Передачу “справок”» заказчикам осуществляли через службы экспресс-доставки”, – пояснили в СБУ.

Во время обысков по адресам проживания организаторов правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности.

В СБУ сообщили, что решают вопрос о сообщении подозрения по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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