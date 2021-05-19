Степанов заявил, что с “чистым сердцем и совестью” уходит с должности главы Минздрава

“Я покидаю пост с чистым сердцем и совестью”, – написал он.

Экс-министр считает, что его команде удалось “с минимальными потерями” преодолеть третью волну эпидемии коронавируса в Украине.

“Мы заключили контракты на 42 млн доз вакцин, восстанавливали медицинскую отрасль в кризисных условиях фактически с нуля, почти завершили разработку сертификатов вакцинации, запустили трансплантации и многие другие проектов. Все это уже не удастся уничтожить, надеюсь”, – заявил он.

Степанов утверждает, что получил поддержку “тысяч врачей и простых людей по всей стране”, а сессионном зале на его отставке “многие пытались хайпонуть”.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/929145157628480

Контекст:

Степанова назначили главой Минздрава Украины 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

28 апреля 2021 года нардепы от “Голоса” заявили, что нужное количество голосов для внеочередного заседания Рады, где должны рассмотреть отставку Степанова, собрано.

14 мая стало известно об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что они написали заявления об отставке по собственному желанию.

Степанов не стал писать заявление об увольнении. По данным источников НВ, министр “бегал по правительственному кварталу” и пытался найти союзников, чтобы удержаться на должности. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 мая подал в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения.

Основной причиной Шмыгаль называл неудовлетворительные темпы вакцинации, а также ситуацию с поставками вакцин. По его словам, 2,3 млн доз вакцин от COVID-19, которые на данный момент получила Украина, “сложно назвать эффективной работой министра здравоохранения”.

17 мая Степанов обнародовал видеообращение, в котором заявил, что намерен завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения и защитить медсистему от “подковерных игр”.

18 мая Рада проголосовала за увольнение Степанова, Петрашко и Криклия.

На следующий день Шмыгаль внес проекты постановлений о назначении трех новых министров.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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