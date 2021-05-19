 

Кремль пообещал сообщить о деталях возможной встречи Путина и Байдена

19.05.2021, 13:00, Новости дня
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Как только появится информация о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, Кремль об этом сообщил, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты вновь поинтересовались у него о проведении встречи глав РФ и США.

«Как только у нас появится что-то вам сказать по этой встрече, мы обязательно скажем», – передает ответ Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что на возможной встрече Путина и Байдена могут обсуждаться стратегическая стабильность и двусторонние отношения. Высказывания Байдена в адрес главы российского государства затрагиваться не будут, информирует ТАСС.

«Вы знаете, этот инцидент – это не главное, речь, конечно, идет о стратстабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наши двусторонние отношения. Вот это главные темы, которые на повестке дня», – сказал Песков.

Ранее сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов РФ и США. По его словам, потенциальный саммит может стать крупнейшим мероприятием в двусторонних переговорах, он также может быть «очень серьезным сигналом всему международному сообществу».

Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.



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