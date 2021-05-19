 

В “Совете матерей” оценили новые меры поддержки семьям с детьми

19.05.2021, 12:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Поправки, подготовленные партией “Единая Россия” для реализации социальных положений послания президента, были приняты Государственной Думой в третьем чтении 19 мая. Согласно документам, теперь родителям детей до семи лет будут оплачивать больничный лист в размере 100% от заработной платы. Эта мера поддержки коснется 1,5 миллиона семей.

Помимо этого, женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации, теперь будут получать ежемесячную выплату. Их доход должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В среднем по стране пособие составит 6355 рублей. Эту выплату получат примерно 630 тысяч женщин.

Еще одна поправка касается детей в возрасте от восьми до 16 лет, которые растут в неполных семьях со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум в регионе. Эта мера поддержки коснется 360 тысяч детей. Пособие в среднем по России составит 5360 рублей.

Председатель движения “Совет матерей России” Татьяна Буцкая рассчитывает на скорое вступление в силу новых мер поддержки. Одним из главных нововведений она считает пособие для беременных женщин, которые встали на учет на ранних сроках. Мол, они находятся “в горячей точке демографии”.

“Матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас”, – отметила Буцкая.

Также Татьяна Викторовна отметила важность поддержки одиноких родителей детей до 16 лет. По ее словам, чаще всего в сложной жизненной ситуации оказываются женщины, которые работают, чтобы обеспечить ребенка, а взыскание алиментов зачастую бывает проблематичным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.03 / Объявлено об угрозе дефицита туалетной бумаги

01.02 / BQ 6430L Aurora: В России появился недорогой клон флагманов с NFC и Full HD+

23.07 / Скандалы: «Украсть у самого себя невозможно»

18.05 / Settle привлекает 15 миллионов долларов от Kleiner Perkins, чтобы предоставить компаниям электронной коммерции больше оборотного капитала

28.07 / Меньшова с мужем отправились в путешествие по Карелии

13.07 / Егор Крид нашел замену Нюше

08.04 / Названы победители премии “Headliner года”

02.03 / Ученые оценили влияние музыки на пожилых людей с деменцией

03.11 / От капсул для самоизоляции до digital-коллекций: дизайнеры представили новые лукбуки

10.07 / Вирусолог из Германии: Коронавирус останется с нами навсегда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика