 

В Совфеде хотят уточнить правила политической рекламы в России

19.05.2021, 12:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В России планируют уточнить правила публикации политической рекламы в социальных сетях по итогам избирательной кампании в Государственную Думу. Об этом рассказал руководитель комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела страны Андрей Климов.

Климов заявил, что некие “оппоненты” достигли прогресса в этой сфере, поэтому парламенту придётся ещё не раз вернуться к вопросу о политической рекламы. При этом сенатор подчеркнул, что меры законодателей всегда носят ответный характер, поэтому им придётся “отвечать”.

Андрей Климов также сообщил, что комиссия планирует составить список самых опасных для России цифровых ресурсов. Его разработку хотят завершить к сентябрю. Кроме того, в ежегодный доклад комиссии планируются включить раздел “о фактах деструктивного воздействия иностранных цифровых платформ на вопросы сугубо внутреннего характера, относящиеся к суверенным делам РФ”.

Помимо этого в комиссии намерены разработать совместно с заинтересованными ведомствами “дорожную карту” по защите несовершеннолетних россиян от негативного влияния иностранных цифровых ресурсов и социальных сетей. Парламентарий отметил, что это очень деликатная работа, которая требует серьёзного подхода.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.10 / Продано!

16.10 / Головная боль от лекарств

22.01 / Ядерный план Украины

21.07 / Мнение: Желание было, но доказательств нет

25.02 / «СМИ зарабатывают на Ваших пороках»: Анастасия Макеева резко ответила хейтерам

16.01 / Ученые доказали, что кошки умнее собак

20.09 / Лукашенко запретил белорусам моложе 35 лет выезжать за границу

05.03 / Мишустин проконтролирует строительство кампуса для спецшколы НГУ

21.01 / Врач Борзова заявила, что сильные морозы могут вызвать аллергию

19.11 / Тридцатилетним не стоит надеяться на пенсии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика