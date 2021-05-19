В Совфеде хотят уточнить правила политической рекламы в России

В России планируют уточнить правила публикации политической рекламы в социальных сетях по итогам избирательной кампании в Государственную Думу. Об этом рассказал руководитель комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела страны Андрей Климов.

Климов заявил, что некие “оппоненты” достигли прогресса в этой сфере, поэтому парламенту придётся ещё не раз вернуться к вопросу о политической рекламы. При этом сенатор подчеркнул, что меры законодателей всегда носят ответный характер, поэтому им придётся “отвечать”.

Андрей Климов также сообщил, что комиссия планирует составить список самых опасных для России цифровых ресурсов. Его разработку хотят завершить к сентябрю. Кроме того, в ежегодный доклад комиссии планируются включить раздел “о фактах деструктивного воздействия иностранных цифровых платформ на вопросы сугубо внутреннего характера, относящиеся к суверенным делам РФ”.

Помимо этого в комиссии намерены разработать совместно с заинтересованными ведомствами “дорожную карту” по защите несовершеннолетних россиян от негативного влияния иностранных цифровых ресурсов и социальных сетей. Парламентарий отметил, что это очень деликатная работа, которая требует серьёзного подхода.