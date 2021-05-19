Как я определяю возраст? – Личное мнение

На меня постоянно обижаются публичные личности. Я их хвалю, а они — в обиды.

Хорошо выглядишь для 45, например, сказала. Она в ответ мне обиженно — мне 35 нет!



Фото: Соцсети

Ну, извини — что вижу, то и говорю. Для 45 ты, правда, ничо так.

А бывает ещё хуже — поздравлю кого-нибудь с днём рождения. Гуглить лень, но вижу — хорошая тётка предпенсионного возраста. Ну и поздравлю бабушку с 50-летием, мне же не жалко!

А в ответ опять — обиды и почему-то на меня.

Люди не любят правду, а зря. Если ты выглядишь на полтос, признай это! Или смирись, надень чепчик и спокойно свяжи носочек. Или борись, если не хочешь быть миленькой бабушкой.

А обижаться на меня не нужно — я всегда объективна.

Как я определяю возраст? Да очень легко — по обвислости брылей лица. Если лицо подтянуто — ты молодая. Если повисло — старая.

Неважно, какой у тебя нос — прямой ли, с горбинкой. Большой или пипка, каков разрез глаз и так далее. Возраст — это про «усталость» лица, которая считывается любым встречным на уровне подсознания.

Висит лицо? Всё, ты — пост-климакс, и не нужно мне даже смотреть твой паспорт.

Борьба с возрастом лица — это борьба с обвислостью. Можно, конечно, залить туда филлеров под завязку, чтобы лицо вот-вот треснуло, но есть методы куда более щадящие, но эффективные.

Да, я про SMAS-лифтинг, который считаю лучшей антивозрастной процедурой.

SMAS — это соединительная ткань и мышцы, формирующие каркас, который обеспечивает чёткий овал лица.

Поплыл каркас? Пора на SMAS-лифтинг: подтянуть ткани лица в прямом смысле этого слова.

Подтягивать можно хирургически, по-старинке, но это уже другая радикальная процедура, когда всё запущено в возрасте за 60. Я же говорю о современном ультразвуковом SMAS-лифтинг, который по эффективности мало чем уступает скальпелю, но без операции.

Это — аппаратная процедура, которую можно повторять раз в 2 года и даже чаще (по показаниям), и нет реабилитации, нет травмы кожных покровов.

Ультразвуковые волны проникают в глубокие слои кожи, доходя до той самой соединительной ткани, которая и формирует каркас лица, и — внимание! — подтягивают эту самую ткань.

После ультразвукового лифтинга на поверхности кожи не остаётся никаких следов, но это ещё не главный плюс процедуры.

Основное преимущество, на мой взгляд и по моему опыту, заключается в постепенно нарастающем эффекте от процедуры.

Ультразвук, помимо того, что моментально подтягивает глубокие слои кожи, ещё и стимулирует выработку собственного коллагена. Это, без преувеличения, в тысячи раз лучше всяких добавок.

Никакой животный коллаген из банки рядом не стоял с тем, который ваша кожа выработает сама.

Вот, я даже выделила жирным — это очень важный момент, который все должны понимать!

В течение первого месяца после процедуры вы заметите, что кожа становится всё более подтянутой и плотной, но при этом — мягче на ощупь. В течение второго-третьего месяцев значительно сокращается провисание кожи, линии челюсти и подбородка явно становятся чётче.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг — лучшая, на мой взгляд, процедура для женщин 30-50 лет. Реально сбрасывает лет 7 с лица, а то и все 10.

Где сделать? Я доверяю клинике MEDICRIS, где процедуру SMAS-лифтинга делают профессионалы.



Результаты процедуры в клинике MEDICRIS.

Процедура SMAS-лифтинга в MEDICRIS проводится на аппарате последнего поколения Liftera-А (Южная Корея, Регистрационное Удостоверение в РФ № РЗН2019/8129). Уникальность технологии в сочетании подачи ультразвуковых волн: линейное и точечное. Линейные УЗ волны применяются в косметологии уже десятилетия. И только сейчас, благодаря Liftera-A, стало возможным применение точечного импульса R-8 мм.

В общем, если не хотите в 35 слушать мои поздравления с 50-летием, дуйте на SMAS — это реально лучше филлеров, нитей и прочих припарок!

Теперь по поводу цен — всегда стараюсь выбить скидки для вас. Однако, как в прошлые разы, некоторые звонили и просили быть принятыми по акции, когда она уже закончилась.

Внимание: по коду МИРО акции и скидки будут действовать месяц с момента выхода поста!

Итак, по SMAS-лифтинга «средняя и нижняя треть» обойдётся вам по коду МИРО в 29’950 рублей вместо 39’950 (до 600 линий).

Важный момент: в MEDICRIS щедро делают много линий. На все лицо доходит до 1000 линий, тогда как обычно в других места ограничивают до 600/800. По нижней трети — до 600 (обычно до 300/400).

Вкупе — цены MEDICRIS вдвойне выгодны, не говоря уж о высочайшем качестве процедуры, которые вы мало где сможете найти.

Также есть ещё одна акция на «ботокс» межбровки (на ботулотоксины, ксеомин и сам ботокс): 4’200 — консультация косметолога, неограниченное количество единиц по показаниям.

Напоминаю — не спать. Акции выше — на месяц. Не на два, не на три. Всего месяц.

Кстати, можете подзависнуть в аккаунте Инстаграма клиники — всё посмотреть сами. Рекомендую.

А теперь посмотрите на себя и ответьте максимально честно — на сколько вы выглядите?

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