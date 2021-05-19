 

20 малышей, которые выглядят так, словно родились старыми, и могут дать вам пару советов о жизни

19.05.2021, 12:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Только что появившись на свет дети выглядят совсем не так, как показывают нам в кино. Там малыши розовенькие, гладкие и милые карапузы, но в жизни, как известно, всё совсем не так, как в фильмах. На деле же младенцы появляются на свет сморщенными, как вековые старики, и имеют такой вид, словно они были совсем не рады выйти оттуда, где им было комфортнее. Конечно, родители фотографируют эти забавные моменты, а мы делимся ими с вами для всеобщего веселья!

"Моя дочь только родилась, а у неё уже жутко осуждающее лицо"

"В детстве мой брат выглядел как Кевин Малон из «Офиса»"

Этот малыш похож на владельца бара, с которым можно душевно поболтать и выпить пива

Мужчина средних лет отправился на работу, которую ненавидит

"Мой сын понял всё об этой жизни, когда ему был только месяц от роду"

"Мой брат почти 17 лет назад. Он молча желал, чтобы кто-нибудь просто вернул его обратно"

"У нас родилась сварливая старушка"

«С кем, черт возьми, ты так говоришь? Я воспитывала тебя не так! Уважай старших!»

 

"Мои двойняшки выглядят как пожилая супружеская пара"

"Надеюсь, чуть позже он помолодеет"

Этот малыш совсем не рад быть здесь

Вы не поверите, но он женат, имеет троих детей, собаку и лодку!

Эта маленькая леди судит нас всех прямо сейчас

Он уже недоволен сегодняшней молодежью

"У него такая же прическа, как у его дедушки, с тех пор, как он начал лысеть"

"Сын моего лучшего друга всегда имеет такой вид, будто ему интересно, может ли пенсия наступить быстрее"

"Мой сын выглядит как вековой старик"

"Такой моя жена была в детстве. К счастью, я встретил её другой"

"Моя новорожденная дочь выглядела так, будто кто-то только что украл её сумочку"



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / Как новые методы лечения помогают понять мембраны бактерий

25.10 / Фил Шнайдер против правительства США и инопланетян

26.04 / Зеленский призвал изменить или отменить Минские соглашения

10.04 / Зеленскому предрекли бегство в США от жаждущих мести украинцев

20.07 / Мнение: Поход украинской ДРГ на Зайцево

09.04 / Мнение: Искины: сможем ли мы спокойно дожить до пенсии

09.02 / В Афганистане расстреляли машину с чиновниками

11.12 / Два мира — две вакцины

25.08 / Мнение: Протесты в Хабаровске 22-23.08.2020

04.04 / Крайняя мера свободы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика