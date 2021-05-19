20 малышей, которые выглядят так, словно родились старыми, и могут дать вам пару советов о жизни

Только что появившись на свет дети выглядят совсем не так, как показывают нам в кино. Там малыши розовенькие, гладкие и милые карапузы, но в жизни, как известно, всё совсем не так, как в фильмах. На деле же младенцы появляются на свет сморщенными, как вековые старики, и имеют такой вид, словно они были совсем не рады выйти оттуда, где им было комфортнее. Конечно, родители фотографируют эти забавные моменты, а мы делимся ими с вами для всеобщего веселья!

"Моя дочь только родилась, а у неё уже жутко осуждающее лицо"

"В детстве мой брат выглядел как Кевин Малон из «Офиса»"

Этот малыш похож на владельца бара, с которым можно душевно поболтать и выпить пива

Мужчина средних лет отправился на работу, которую ненавидит

"Мой сын понял всё об этой жизни, когда ему был только месяц от роду"

"Мой брат почти 17 лет назад. Он молча желал, чтобы кто-нибудь просто вернул его обратно"

"У нас родилась сварливая старушка"

«С кем, черт возьми, ты так говоришь? Я воспитывала тебя не так! Уважай старших!»

"Мои двойняшки выглядят как пожилая супружеская пара"

"Надеюсь, чуть позже он помолодеет"

Этот малыш совсем не рад быть здесь

Вы не поверите, но он женат, имеет троих детей, собаку и лодку!

Эта маленькая леди судит нас всех прямо сейчас

Он уже недоволен сегодняшней молодежью

"У него такая же прическа, как у его дедушки, с тех пор, как он начал лысеть"

"Сын моего лучшего друга всегда имеет такой вид, будто ему интересно, может ли пенсия наступить быстрее"

"Мой сын выглядит как вековой старик"

"Такой моя жена была в детстве. К счастью, я встретил её другой"

"Моя новорожденная дочь выглядела так, будто кто-то только что украл её сумочку"