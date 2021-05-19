 

Употребление оливкового масла предупреждает раннее старение: как выбрать качественный продукт

19.05.2021, 12:34, Разное
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Сохранить молодость реально. Однако для этого необходимо действовать комплексно. Специалисты отмечают, что в борьбе со старостью помощь может оказать оливковое масло. Эксперты рассказали о причинах такого мнения и дали советы по поиску качественного продукта.

Источник нужных соединений

С оливковым маслом в наш организм попадают разные полиненасыщенные жирные кислоты. Многочисленные исследования подтверждают пользу этих соединений для организма человека. Касается это не только здоровья внутренних органов, но и внешнего вида.

Регулярное употребление оливкового масла улучшает качество кожи. Эта привычка также позволяет бороться и с имеющимися дефектами. Например, получается уменьшить глубину морщин и их итоговое количество.

Советы по выбору

Сначала на этикетке нужно найти дату сбора урожая и итоговый срок годности продукта. Пользу для здоровья может дать только свежее оливковое масло. С увеличением срока хранения продукта снижается общее количество полезных свойств, уменьшаются итоговые питательные характеристики, падают вкусовые качества.

Нормальные производители не ставят срок годности более 2 лет. Желательно также выбирать продукт наиболее свежего урожая.

Главными врагами оливкового масла являются кислород, свет и тепло. Они способствуют усилению химических реакций, что приводит к изменению состава масла и переменам в итоговых свойствах продукта. Неправильная упаковка может спровоцировать быструю потерю качеств масла.

Потребителям нужно выбирать продукт, продающийся в стеклянной таре темного цвета или жестяной посуде. От пластика лучше отказаться.

Важно посмотреть и на маркировку. Обозначения DOP и PGI указывают, что при производстве кислотность не превышала 0,3%. Под знаками должен быть и номер итогового сертификата.

Лучше всего покупать продукт класса Extra Virgin. Его отжимают холодным прессом. Термическая или химическая обработка оливок исключены. Итоговая температура на всех этапах прессования не превышает 27 градусов по шкале Цельсия.

Проверка масла

Дома можно проверить масло на качество. Для этого необходимо отварить картофель в мундире и сделать небольшой надрез. В него нужно капнуть немного масла. Продукт класса Extra Virgin даст запах свежескошенной травы. Неприятный аромат будет у масла других типов отжима.

Мифы о масле

Считается, что оливковое масло не подходит для жарки, имеет минимум калорий. Эти утверждения ложные. К мифам можно отнести и мнение об одинаковости полезных свойств любого оливкового масла.



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