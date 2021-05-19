Мнение: Персонажи романа «Мастер и Маргарита» на портретах маслом 1920-1930-х годов
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Появилась новость об очередной экранизации романа Булгакова, режиссер – Михаил Локшин, снявший "Серебряные коньки". Имен актеров пока не называют. По этому поводу мне подумалось об идеальном кастинге. Но не с фотографиями реальных актеров со всего мира (Воланд = Аль Пачино, ясное дело), а с картинами. Итак, я решила собрать галерею портретов персонажей романа «Мастер и Маргарита», если б с них писали портреты во времена Булгакова.
Для начала надо определиться с тем, какой именно временной отрезок взять для подбора картин. Время действия романа? Насчет него спорят, от 1928 до конца 1930-х. Время написания романа? Это 1928-1940 годы. Учитывая, что портретов в этот период все-таки создается маловато, ограничивать себя слишком узкими временными рамками не стоит. И тут я вспомнила про идеальный портрет Коровьева, созданный в 1918 году, и решила: пусть верхней границей будет 1917 год! Второе условие: ограничиваться только советскими картинами? Нет, не буду, мы — часть общемировой культуры, что за излишняя местечковость. Главное, чтобы портрет подходил под настроение. Тем более, что вокруг эмигранты.
Итак, приступим.
Воланд:
Павел Челищев. "Без названия (Сидящий мужчина)". 1927
Маргарита:
Конрад Феликсмюллер. "Лорна перед зеркалом (в синей шляпке)". 1932. Christie's
Мастер:
Лев Богомолец. "Портрет художника А. Куприна". 1922. ГРМ
Бездомный:
Самуил Адливанкин. "Автопортрет. Уполномоченный Самарского ВХУТЕМАСа". 1922. Самарский областной художественный музей
Коровьев:
Юрий Анненков. "Портрет фотографа Мирона Шерлинга", 1918. ГРМ
Бегемот:
Георг Гросс. "Серый день". 1921. Гос. музей Германии, Берлин
Азазелло:
Тамара Лемпицка. "Портрет графа Фюрстенберга Хердингена". 1928
Берлиоз:
Николай Радлов. "Портрет М. Кузмина". 1926. ГРМ
Гелла:
Натан Альтман. "Портрет жены художника Ирины Дега", 1927. ГТГ
Степа Лиходеев:
А. Яковлев. "Портрет художника Бориса Григорьева". 1920-е. Частная коллекция.
Наташа, домработница Маргариты
Илья Машков. "Женский портрет с зеркалом". 1918. Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Аннушка:
Евгения Эвенбах. "Портрет женщины на фоне печной трубы". 1919. Собрание О.В. Тарлинского, Москва
Вожатая трамвая на Патриарших прудах (комсомолка):
Борис Кустодиев. "Портрет Татьяны Николаевны Чижовой". 1924, Ивановский областной художественный музей
Римский:
Борис Григорьев. "Портрет Я.Л. Израилевича"
Варенуха:
Виктор Арнаутов. "Автопортрет". 1941. ГРМ
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Есть ли у вас свои кандидатуры в мировой живописи 1-й половины ХХ века? Тащите в комменты репродукции!
Источник: Шакко
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