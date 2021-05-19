Мнение: Персонажи романа «Мастер и Маргарита» на портретах маслом 1920-1930-х годов

Появилась новость об очередной экранизации романа Булгакова, режиссер – Михаил Локшин, снявший "Серебряные коньки". Имен актеров пока не называют. По этому поводу мне подумалось об идеальном кастинге. Но не с фотографиями реальных актеров со всего мира (Воланд = Аль Пачино, ясное дело), а с картинами. Итак, я решила собрать галерею портретов персонажей романа «Мастер и Маргарита», если б с них писали портреты во времена Булгакова.

Для начала надо определиться с тем, какой именно временной отрезок взять для подбора картин. Время действия романа? Насчет него спорят, от 1928 до конца 1930-х. Время написания романа? Это 1928-1940 годы. Учитывая, что портретов в этот период все-таки создается маловато, ограничивать себя слишком узкими временными рамками не стоит. И тут я вспомнила про идеальный портрет Коровьева, созданный в 1918 году, и решила: пусть верхней границей будет 1917 год! Второе условие: ограничиваться только советскими картинами? Нет, не буду, мы — часть общемировой культуры, что за излишняя местечковость. Главное, чтобы портрет подходил под настроение. Тем более, что вокруг эмигранты.

Итак, приступим.

Воланд:



Павел Челищев. "Без названия (Сидящий мужчина)". 1927

Маргарита:



Конрад Феликсмюллер. "Лорна перед зеркалом (в синей шляпке)". 1932. Christie's

Мастер:



Лев Богомолец. "Портрет художника А. Куприна". 1922. ГРМ

Бездомный:



Самуил Адливанкин. "Автопортрет. Уполномоченный Самарского ВХУТЕМАСа". 1922. Самарский областной художественный музей

Коровьев:



Юрий Анненков. "Портрет фотографа Мирона Шерлинга", 1918. ГРМ

Бегемот:



Георг Гросс. "Серый день". 1921. Гос. музей Германии, Берлин

Азазелло:



Тамара Лемпицка. "Портрет графа Фюрстенберга Хердингена". 1928

Берлиоз:



Николай Радлов. "Портрет М. Кузмина". 1926. ГРМ

Гелла:



Натан Альтман. "Портрет жены художника Ирины Дега", 1927. ГТГ

Степа Лиходеев:



А. Яковлев. "Портрет художника Бориса Григорьева". 1920-е. Частная коллекция.

Наташа, домработница Маргариты



Илья Машков. "Женский портрет с зеркалом". 1918. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Аннушка:



Евгения Эвенбах. "Портрет женщины на фоне печной трубы". 1919. Собрание О.В. Тарлинского, Москва

Вожатая трамвая на Патриарших прудах (комсомолка):



Борис Кустодиев. "Портрет Татьяны Николаевны Чижовой". 1924, Ивановский областной художественный музей

Римский:



Борис Григорьев. "Портрет Я.Л. Израилевича"

Варенуха:



Виктор Арнаутов. "Автопортрет". 1941. ГРМ

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